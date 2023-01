S nadhledem: Volby začaly. Vyberte si svého formulového prezidenta!

Česká republika si dnes a zítra volí svého nového prezidenta či prezidentku. Koho byste si vybrali, kdyby kandidovaly osobnosti ze světa F1? Vyjádřete svůj názor v našich fiktivních volbách!

Stejně jako v případě českých voleb, máte i v naší virtuální volbě formulového prezidenta na výběr z osmi kandidátů. Hlasování začíná dnes ve 14:00 a skončí v sobotu ve 14:00. Komu bude patřit váš hlas?

Fernando Alonso

Když se zeptáte bývalých týmových kolegů Alonsa, co se jim při vyslovení jména dvojnásobného mistra vybaví jako první, řada z nich by jistě odpověděla, že politikaření. Španěl je mistrný zákulisní hráč, takže má ideální předpoklady pro působení ve vysoké politice.

Flavio Briatore

Zkušený manažer Briatore moc dobře ví, jak fungují zákulisní hry, takže by jako prezident dokázal vyjednat i nemožné. Otázkou je, zda voličům nebudou vadit jeho skandály.

Bernie Ecclestone

Ecclestone stál v čele F1 prakticky 40 let, takže zkušeností má na rozdávání. Silnou stránkou konzervativního kandidáta jsou i kontakty na vlivné státníky – domluvit se Bernie dokáže s každým. Otazníkem je věk. Na konci případného druhého mandátu by Britovi bylo 102 let, čímž by jako hlava státu překonal i nedávno zesnulou královnu Alžbětu II.

Lewis Hamilton

Program Lewise Hamiltona je hodně zaměřený na práva menšin a utlačovaných. Ve formuli 1 je statisticky králem, bude to i v politice?

Kimi Räikkonen

Kandidát z Finska se v debatách k ničemu nevyjádřil, proto není jeho program znám. Spekuluje se však, že je zásadně proti zákazu spalovacích motorů.

Jean Todt

Bývalý prezident FIA je ostříleným diplomatem, který moc dobře ví, jak jednat s politiky. Díky své minulosti u Ferrari lze čekat, že bude oblíben především u příznivců stáje z Maranella.

Sebastian Vettel

Když čtyřnásobný šampion z let 2010 až 2013 oznámil konec kariéry ve formuli 1, nebylo jasné, kam budou směřovat jeho další kroky. Nyní je to jasné – Němec svoji budoucnost vidí na hradě, kde by rád prosazoval svoji environmentální agendu.

Susie Wolffová

Manželka týmového principála Mercedesu se chce zasazovat o práva žen v oblasti motoristického sportu. Pokud by se stala prezidentkou, čerpala by ze zkušeností, které nabrala jako závodní pilotka i šéfka týmu ve formuli E.