S méně zkušeným týmovým kolegou je vývoj vozu obtížnější, přiznává Verstappen

Ricciardo po loňské sezóně odešel z Red Bullu do Renaultu a byl nahrazen Pierrem Gaslym. Nekonzistentní a slabé Gaslyho výsledky však vedení týmu přinutily přesunout Francouze zpět do juniorského týmu Toro Rosso a vedle Verstappena angažovat Alexandera Albona, který letos v Toro Rosso absolvoval svůj první rok ve formuli 1.

Podle Verstappena však předsezónní vývoj vozu nebyl Ricciardovým odchodem poznamenán.

„Nemyslím si, že by Daniel významně přispěl (k vývoji letošního modelu RB15, pozn. redakce),“ řekl Verstappen v televizním pořadu Formula 1 Café stanice Ziggo Sport.

Nizozemec nicméně přiznal, že nezkušenost obou jeho letošních týmových kolegů v porovnání s Ricciardem má dopad na zlepšení týmu v průběhu samotné sezóny.

„Vloni jsme byli během pátečních tréninků schopni testovat dvě různá nastavení. Pak jste mohli vzít nejlepší kombinaci nebo se vydat jedním směrem,“ řekl.

„Když teď ale přijdete s nováčkem na okruh, který nezná, nemůžete od něj očekávat, že okamžitě začne pracovat na nejlepším nastavení. Musí nejprve poznat trať. Nyní je to většinou na mojí straně garáže, abychom vyzkoušeli různé věci. Protože jsme ale celkem limitováni tím, kolik můžeme odjet, nemůžeme toho moc udělat,“ popisuje.

„V konečném důsledku musí být vůz více vyvíjen ve větrném tunelu a nastavení se příliš nezmění. Potřebujeme nová křídla, novou podlahu. Všechno se musí neustále vyvíjet, myslím ale, že jsme v tom nebyli tak silní jako v předchozích letech.“

Red Bull zároveň podle Verstappena ztrácí kvůli tomu, že se bojí trochu zariskovat a volí naopak spíše konzervativní cestu.

„Nemáme příliš co ztratit, takže myslím, že bychom mohli trochu zariskovat. Pak bychom snad udělali ten krok navíc v kvalifikaci, abychom skončili před Mercedesem a Ferrari.“

Odhodlání členů Red Bullu se však podle Verstappena naplno ukáže a projeví při přípravách na sezónu 2020.

„Všichni jedou na sto procent a všichni se z toho snaží dostat maximum. Letos se zdá, možná kvůli novému přednímu křídlo, že je to pro nás obtížné. Přes zimu se na to musíme podívat. Samozřejmě máme spoustu nápadů, co pro příští rok zlepšit,“ dodal Verstappen.

Foto: Getty Images / Robert Cianflone