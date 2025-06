S Markem mám velmi upřímné vztahy. Po nepovedené sezoně v F2 mě podržel, říká Hadjar

Isack Hadjar je jedním z největších překvapení letošní sezony formule 1. Mladý pilot týmu Racing Bulls se rychle oklepal z chyby na zahřívacím kole Velké ceny Austrálie a od té doby podává výborné výkony. Není divu, že se o něm začíná čím dál častěji mluvit jako o možném týmovém kolegovi Maxe Verstappena u Red Bullu pro rok 2026.

Jeho cesta mezi elitu ale rozhodně nebyla úplně přímočará. První rok ve formuli 2 v roce 2023 mu totiž příliš nevyšel, když skončil až na 14. místě celkového pořadí – navíc jako nejhorší z šestice jezdců juniorského programu Red Bullu.

Navzdory tomuto výsledku se však Helmut Marko, který má v Red Bullu mj. na starost i juniorský program, rozhodl Hadjara podržet.

A právě to se podle francouzsko-alžírského jezdce ukázalo jako klíčový moment celé jeho kariéry.

„Helmut je člověk, který mi v podstatě zařídil místo ve formuli 1. Dal mi šanci, směr, cestu do F1, za což jsem vděčný,“ řekl Hadjar v podcastu Beyond the Grid.

Hadjar otevřeně přiznává, že jeho první sezóna ve F2 byla těžkým obdobím.

„Pamatuju si, že ten první rok byl tak trochu noční můra. A on ve mně přesto věřil. Nabídl mi druhou šanci – a já ji využil. Přesně to jsem potřeboval.“

V roce 2024 se Hadjar skutečně zvedl a skončil na druhém místě celkové klasifikace. Odměnou mu byl postup do formule 1.

Zajímavé je, že Marko se v době, kdy se Hadjarovi tolik nedařilo, rozhodl k netypickému přístupu – místo kritiky nebo zasahování nechal mladého jezdce projít krizí bez výraznější komunikace.

Neměli jsme tehdy moc kontaktu. Nechal mě tím projít, což bylo podle mě správné,“ popsal Hadjar.

Když během podcastu přišla řeč na časté označování Marka za „nemilosrdného“ nebo „drsného“, Hadjar se proti tomu ohradil.

„S Helmutem mám upřímný vztah. Bez něj bych v F1 nebyl,“ poznamenal rodák z Paříže.