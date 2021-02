S loňským vozem Haasu by nebodoval ani Hamilton, říká Grosjean

„Hamilton by v loňském autě Haasu nebyl nikdy schopen bojovat o body. Hodně záleží na tom, jaké auto řídíte. To ztěžuje srovnání jezdců,“ uvedl Grosjean ve svém prohlášení pro nizozemský web Racing News 365.

„Například Charles podle mého názoru odjel v roce 2020 dobrou sezónu, ale protože jeho auto nebylo dost dobré, tak to vůbec nevyšlo. Russell je možná nejjasnějším příkladem, který ukazuje, že auto je to, co dělá rozdíl.“

Grosjean také uvedl, že je rád, že Sergio Pérez získal sedačku u Red Bullu. „Jsem rád, že tam dostal šanci. Jsem za něj velmi šťastný a jsem přesvědčen, že se mu ve špičkovém týmu bude dařit. Je to jeho druhá šance ve špičkovém týmu po jeho působení v McLarenu, ale teď je to jiné. Je opravdu připraven vyložit své karty.“