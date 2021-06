S letadlem nad hlavou. Making of česko-slovenského videa Red Bullu

Red Bull dnes uveřejnil video, které v dubnu natáčel v Česku a na Slovensku. Kromě toho vznikl také krátký film o filmu.

Vůz RB7 z roku 2011 ve filmu „From Castle To Castle“ uhání z Pražského hradu přes Karlův most a moravské vinice až do Tater, kde se setká s akrobatickým letadlem pilotovaným Martinem Šonkou. Pilot formule 1 se na okamžik ocitne tváří v tvář mistru světa nebeské formule 1 – to vše v rychlosti přes 200 km/h.

„Mít letící letadlo jen pár metrů nad svou hlavou byla výjimečná příležitost, kterou člověk jen tak nezažije,“ říká David Coulthard.

„Má to svá úskalí a opravdu to není jednoduché,“ doplňuje skotského pilota F1 Martin Šonka. „V momentě, kdy jsme byli přímo nad sebou, jsme se moc neviděli, vnímali jsme se jen periferně, protože jsme oba měli omezený výhled,“ říká český letecký akrobat s tím, že se během letu musel dívat dopředu, aby dokázal odhadovat výšku. David Coulthard zase kvůli helmě a chrániči hlavy nemohl zvednout hlavu. Srovnat formuli s letadlem tak mohl jen podle zrcátka, které mu jeho tým přilepil nad volant.

„Jedna z věcí, která mě baví na mém závodnickém důchodu, je, že můžu v rámci natáčení ukazovat formuli v různých zemích. Spojuje to nejlepší z toho, co může Red Bull nabídnout, a já si užívám příležitosti být součástí show,“ říká David Coulthard, který během své profesionální kariéry zvítězil ve třinácti velkých cenách.

Vedle Davida Coultharda a Martina Šonky se ve filmu objeví česká biatlonová hvězda Markéta Davidová, motocyklový závodník Štefan Svitko, rapper Rytmus a letmým hudebním odkazem i skladatel Bedřich Smetana.