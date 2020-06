S Hamiltonem jsme se vsadili, kdo rychleji projede Eau Rouge, vzpomíná Kovalainen

Kovalainen a Hamilton byli u McLarenu týmovými kolegy v sezónách 2008 a 2009. Dnes již bývalý pilot F1 vzpomíná, jak už tehdy měl problém držet krok s Hamiltonem, který si byl velmi jistý svými schopnostmi.

„Byli jsme ve Spa, bylo krátce před začátkem prvního tréninku a myslím, že Lewis ke mně přišel a řekl mi: ‚Chtěl by ses vsadit, kdo hned v zahřívacím kole po výjezdu z boxů projede rychleji zatáčku Eau Rouge?‘,“ vzpomíná Kovalainen v podcastu F1 Beyond the Grid.

„V té době nebylo snadné v pátek ráno hned po výjezdu z boxů projet tu zatáčku naplno. Ale řekl jsem ‚Jo, jo, jdeme do toho.‘ Pak vyrazil a v prvním kole ji projel na plný plyn. Já lehce ubral a tu sázku jsem prohrál. Ale on byl takový… věděl jsem, že to nikdy nevyhraji, má neuvěřitelného bojovného ducha.“

Kovalainen měl přitom pocit, že Hamilton byl jen o trochu rychlejší. Snaha neustále stíhat rychlejšího Hamiltona se nakonec negativně projevila. „Neustále byl jen o malý kousek rychlejší a já se v každé jízdě musel natahovat. Bylo to už od zimních testů. Musel jsem se natáhnout, abych mu stačil nebo byl před ním. A když to děláte rok a půl, vysaje to z vás energii.

„Měl bych přiznat, že ve druhé polovině sezóny 2009 jsem u McLarenu jel pod své možnosti. Než abych se soustředil na svůj vlastní závod, moje výsledky a snažil se přiblížit Lewisovi, jsem to začínal přehánět. Byl jsem frustrovaný a ztráta se zvětšovala a já dělal chyby.

„Myslím, že důvod, proč k tomu ve druhé polovině sezóny 2009 došlo, byl, že jsem se musel neustále natahovat. A když se takto natahujete příliš dlouho, skončíte v určitém momentu ve zdi. Myslím, že byl stále o trochu rychlejší. Nemám žádný problém to připustit. Je jedním z nejlepších jezdců, pokud ne vůbec nejlepší. Jsem rád, že jsem proti němu jezdil. V té době to ale také škodilo mojí kariéře. Měl jsem formu, ale nebyl jsem schopen ji s Lewisem jako mým týmovým kolegou udržet,“ říká Kovalainen.

Kovalainen z formule 1 odešel v roce 2013 a od roku 2015 závodí v japonském šampionátu sportovních vozů Super GT, kde v roce 2016 s lexusem získal titul.

Foto: Getty Images / Vladimír Rys