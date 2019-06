S Fernandem to v týmů občas zajiskřilo, říká Leupen o Alonsově angažmá u Toyoty

Před několika týdny mluvil o Fernandu Alonsovi bývalý prezident Ferrari Luca di Montezemolo v oficiálním podcastu F1, kde naznačil, že vztahy mezi španělským dvojnásobným mistrem světa a jeho týmem nebývaly v minulosti vždy dobré. „Když vyhrává, tak je šťastný. Když nevyhrává, tak je to problém celého týmu, je nešťastný,“ řekl tehdy Montezemolo.

Alonso, který tehdy na Montezemolova slova ironicky reagoval na twitteru, strávil „supersezónu“ FIA WEC 2018/2019 u továrního týmu Toyota, kde spolu se Sébastienem Buemim a Kazukim Nakadžimou vyhrál pět z osmi závodů. Směrem do příští sezóny s Toyotou pokračovat nebude a u japonské stáje ho nahradí Brendon Hartley. Španělský pilot se však nechal slyšet, že se do WEC „100 % vrátí“.

Působení Fernanda Alonsa u Toyoty zhodnotil pro motorsport.com ředitel japonské tovární stáje Rob Leupen.

„Je to velmi profesionální jezdec, který velmi dobře zapadl do našeho týmu. Nechtěl být výjimečný, velmi rychle pochopil, že závod WEC nemůže vyhrát sám. To pro něj nebyl problém už od naší první diskuze. Adaptoval se a užíval si to. Pro tým je vždy skvělé, když má ve svých řadách někoho jako Fernanda,“ pochválil Leupen rodáka z Ovieda.

Na dotaz, jestli mezi Alonsem a týmem došlo také k nějakým rozmíškám, Leupen odpověděl: „Párkrát to zajiskřilo, obecně si ale myslím, že někdo jako on prostě není stále uvolněný a má svoje limity. Bylo to jen pár jisker, nemůžu ale potvrdit nic z toho, co o něm říkali v minulosti. Neznám ty lidi dobře.“

„My jsme si ale užili mít jezdce s takovými schopnostmi. Bylo to velmi dobré a v tuto chvíli naše společná cesta došla ke konci. Říká, že by se v budoucnosti chtěl vrátit, proč ne?“

Podle Leupenových slov se vztahy mezi Fernandem Alonsem a Toyotou lehce vyostřily třeba ve chvílích, kdy Toyota #8 z důvodu strategických rozhodnutí přišla o vítězství. To se stalo na příklad v Číně, kde byla „osmička“ mnohem rychlejší, ale kvůli špatně načasované zastávce v boxech se zasekla za safety carem a nabrala ztrátu.

„Občas tomu tak bylo, leccos by to vysvětlovalo, vždy jsme se mohli uchýlit k přístupu ‚ber nebo nech být‘. Všem našim pilotům včetně Fernanda však bylo vždy naprosto jasné, že nejdůležitější je týmový úspěch.“

„Byly tu situace, kdy jste měli štěstí, nebo naopak neměli. Kdyby měl více štěstí vůz #7, tak mohl vyhrát o jeden nebo dva závody více, kdyby měl vůz #8 méně štěstí, tak by vyhrál o jeden nebo dva závody méně,“ řekl Leupen o uplynulé sezóně.

Foto: Toyota Motorsport GmbH