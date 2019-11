S DRS pod dvojitou žlutou. Několika jezdcům to v Brazílii prošlo

Než se na trať vydal safety car, aby mohl být vůz Valtteriho Bottase odklizen pomoci jeřábu, vlály v daném místě dvojité žluté vlajky.

Někteří jezdci (psalo se o šesti) pod dvojitou žlutou aktivovali DRS. Po závodě se objevily informace, že mezi těmi, které sportovní komisaři prověřovali, je také Carlos Sainz. Nakonec ale žádné tresty nepadly.

Michael Masi, kterého cituje RaceFans, to vysvětluje. Ještě vloni by jezdce čekala penalizace. Pokud někdo aktivoval pod žlutou vlajkou DRS, dostal trest. Pravidlo ale bylo zmírněno.

„Pár z nich aktivovalo DRS na relativně krátkou dobu“, uvedl Masi. Sportovní komisaři tomu ale nevěnovali primární pozornost. Zajímala je rychlost.

„Hlavním faktorem při dvojitých žlutých vlajkách je požadavek zpomalit a to výrazně zpomalit. To je to, na co jsme se u všech dívali a všichni tomu vyhověli.“

„Sportovní komisaři se na to podívali a zjistili, že není nutné žádné vyšetřování. Rozhodující faktor v podobě zpomalení pod dvojitými žlutými byl absolutně dodržen.“

Foto: Getty Images / Robert Cianflone