S deseti týmy funguje F1 dobře a mělo by to tak zůstat, říká Stroll

Ve výběrovém řízení dala FIA zelenou jen jednomu týmu – Andrettimu. F1 se ale k rozšíření staví zdrženlivě a týmy dalšího účastníka nechtějí.

„Myslím, že formule 1 je v současnosti na vzestupu, tento sport nikdy nebyl v lepší kondici. Myslím, že pokud není rozbitý, není třeba ho opravovat,“ řekl Lawrence Stroll pro Sky Sports.

„S deseti týmy to teď funguje velmi dobře a myslím, že by to tak mělo zůstat.“

„Nikdy jsme neměli tolik fanoušků, diváků na závodech, sledovanost je nejvyšší, jaká kdy byla. Nadále vidím značný růst, zejména ve Spojených státech, které jsou největším spotřebitelským trhem na světě.“

„Ve Státech máme nyní tři závody – druhým rokem jsme byli v Miami a v listopadu se chystáme do Las Vegas.“

Stroll se dostal do F1 koupením Force Indie a Astonu Martin. Podobný postup někteří doporučovali také Andrettimu. Ten před dvěma lety jednal se Sauberem. Jednání ale k dohodě nevedla a ze Sauberu se nakonec stane Audi.