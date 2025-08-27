S Briatorem není nic nemožné. Ani nebe není limit, říká Gasly

Pierre Gasly promluvil o tom, jak vnímá spolupráci s faktickým šéfem stáje Alpine Flaviem Briatorem.
Flavio Briatore se před časem vrátil do týmu z Enstone, který se momentálně jmenuje Alpine, a od té doby uplynul již více než rok.
Za tu dobu se změnilo mnohé – v týmu se protočilo několik šéfů (Bruna Famina vystřídal Oliver Oakes, ale i ten na začátku letošní sezony skončil) a nakonec se funkce, byť ne úplně oficiálně, ujal právě Briatore.
O spolupráci s italským manažerem, který má ve formuli 1 dlouhou minulost – od titulů s Michaelem Schumacherem a Fernandem Alonsem až po nechvalně známou aféru „crashgate“ – promluvil Pierre Gasly, jenž u Alpine závodí od roku 2023.
Francouzský pilot přiznal, že Briatoreho vlastně poznal blíže až po jeho návratu do padoku F1.
„Musím říct, že média ho asi znají lépe a mají o něm více historek než já, protože já jsem ho poznal vlastně až od jeho příchodu loni,“ uvedl Gasly v rozhovoru pro RacingNews365.
Podle něj chvíli trvalo, než mezi nimi vznikl bližší vztah.
„Na začátku to bylo všechno čistě o závodění, protože na to potřebujete čas – otevřít se a pochopit navzájem své osobnosti. Čím více spolupracujeme, tím silnější pouto vytváříme a teď už se začínáme poznávat i lidsky,“ poznamenal.
Gasly zároveň ocenil, že Briatore s ním tráví čas i mimo padok.
„Pozval mě na svou loď a strávil jsem s ním nějaký čas. Bylo dobré vidět, jakou má vizi a co od týmu očekává. Je velmi úspěšný podnikatel a má spoustu zkušeností nejen z F1, ale i mimo ni. Je skutečný lídr.“
Právě tahle vůdcovská role je pro francouzského jezdce klíčová.
„Je to přesně to, co chci. Koneckonců v F1 nechci jen závodít, já chci vyhrávat. Chci ukončit kariéru s vědomím, že jsem nebojoval jen někde uprostřed pole, ale že jsem měl auto, se kterým jsem mohl útočit na vítězství,“ vysvětlil.
Podle Gaslyho je zásadní rozdíl mezi ambicemi Briatoreho a jiných stájí.
„Některé týmy si to samozřejmě přejí také, ale realita je taková, že se nakonec spokojí s pozicí ve středu startovního roštu. Flavio žádné limity nemá, pro Flavia ani nebe není hranicí.“
Na závěr dodal, že Ital se snaží navázat na slavnou historii stáje z Enstone.
„Je opravdu oddaný formuli 1 i celému týmu. Chce vrátit Enstone zpátky na vrchol, tak jako to dokázal už před lety. Samozřejmě že věci se vyvinuly a změnily, ale on si to velmi dobře uvědomuje, chce to dokázat a tvrdě na tom pracuje,“ uzavřel Gasly.