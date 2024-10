Rychlý jezdec s dobrým zázemím, říká Steiner o Bearmanovi

Může být Oliver Bearman v budoucnu kandidátem na titul? Podle Guenthera Steinera se to u jezdce pozná po dvou letech ve voze F1.

Steiner v současné době vydává knihu s názvem „Unfiltered“. V ní popisuje, jak byl propuštěn během šestiminutového telefonátu. Rozchod byl prý drsný. Svého konce nelituje, ale měl prý odejít sám už dříve.

„Měl jsem odejít dřív,“ píše Steiner, kterého cituje mirror.co.uk. „Vedl jsem těžký boj, ve kterém jsem neměl šanci vyhrát. Upřímně řečeno, nebyl mi projevován žádný respekt. Dokonce jsem musel bojovat o své peníze. Ale jestli jsem naštvaný? Ne, proč bych kvůli měl kvůli tomu nespat? Gene Haas mě nezajímá – mám spoustu přátel, mám dobrou rodinu. S Genem Haasem se nebavím a je mi to úplně jedno.“

V rozhovoru pro Mirror se Steiner rozpovídal o novém jezdci svého bývalého týmu Oliveru Bearmanovi.

„Myslím, že je to dobrý jezdec, a myslím, že má i něco, co bych nazval dobrým zázemím. Jde o jeho otce, má profesionálního trenéra nebo manažera, starají se o něj dobrým způsobem. Počkali, až se naskytne ta správná příležitost. Myslím, že je docela rychlý. Ukázal, že je docela rychlý a umí bojovat. Myslím, že to může zvládnout.“

V příštím roce tak budou čtvrtinu startovního roštu tvořit Britové. Kromě Bearmana jde samozřejmě o Hamiltona, Russella, Norrise a počítat můžeme také Albona, který závodí pod thajskou vlajkou, ale má britského otce a narodil se v Londýně.

Bearman se už předvedl letos dvakrát. V Džiddě zaskočil u Ferrari za nemocného Sainze a v Baku u Haasu za „vybodovaného“ Magnussena. A nevedl si vůbec špatně. Na lepší posouzení jeho kvalit si ale musíme počkat.

„Má na to, aby se stal mistrem světa? To zjistíte po dvou letech ve voze F1,“ dodává Steiner.