Rychlost na rovinkách už není naše nevýhoda, zní z Ferrari

V letech 2018 a 2019 patřilo Ferrari ve formuli 1 mezi nejrychlejší týmy na okruzích, kde hraje velkou roli výkon pohonné jednotky. Vloni ale poté, co s Mezinárodní automobilovou federací (FIA) dosáhlo blíže neurčené dohody, Ferrari svou výhodu ztratilo a propadlo se pořadím.

Zatímco v roce 2019 vyhrála Scuderia tři velké ceny, vloni bylo pro tým maximem druhé místo Charlese Leclerca v úvodním závodu v Rakousku. Rychlost chyběla také zákaznickým týmům Alfa Romeo a Haas, které skončily v Poháru konstruktérů až na osmém a devátém místě. Samotné Ferrari obsadilo v konečném hodnocení šestou pozici.

Při vývoji letošního modelu SF21 se Ferrari zaměřilo na zadní část vozu a zcela novou pohonnou jednotku.

„Samozřejmě víme, jak motor funguje na dynamometru. Když jej umístíte do auta, můžete na trati vidět jeho rychlost a případně relativní rychlost k ostatním,“ říká Binotto.

„Když jsme tady vloni v Bahrajnu závodili, byli jsme v kvalifikaci a v závodě velmi pomalí na rovinkách, nepostoupili jsme do Q3 a byli jsme velmi daleko od pole position. Teď, když se podíváte na první dny, tak myslím, že alespoň na rovinkách je rychlost dobrá. Nezdá se to být taková nevýhoda jako v loňském roce.

„Víme, že to není jen výkon, je to také schopnost vyvézt se za vozem, ale řekl bych, že obě tyto věci přispěly ke zlepšení naší rychlosti na rovinkách a dnes máme pocit, že už to není nevýhoda.“

Binotto si zatím pochvaluje bezproblémové testy pro Ferrari. „Věděli jsme, že jen s třemi dny testů to bude velmi rušné a intenzivní. Také tomu tak je, zatím to ale probíhá hladce.

„Hlavní prioritou bylo pochopit chování vozu a zmapovat to za všech podmínek. Myslím, že jsme zatím nasbírali spoustu dat.“