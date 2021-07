Rychlost na jedno kolo a strategie. Podle Vettela klíč k dobrému výsledku v Maďarsku

„Myslím, že s vozem AMR21 děláme pokroky, i když byla škoda, že se nám v Silverstonu nepodařilo získat tak dobré body, jak jsme si předsevzali,“ řekl Vettel v preview Velké ceny Maďarska.

„Jsme blízko zasloužené letní přestávce, ale v Maďarsku musíme tlačit až do posledního kola. Těžko se tam předjíždí, takže o tomto víkendu bude důležitá dobrá strategie a tempo na jedno kolo.“

Vettelův týmový kolega Lance Stroll předvedl v Silverstonu solidní jízdu. Do závodu odstartoval ze 14. místa na startovním roštu a do cíle dojel na 8. místě. Stroll věří, že „momentum“ přenese i do Maďarska.

„Hungaroring je jedinečná trať s malým počtem příležitostí k předjíždění, takže to klade zvýšený důraz na naši kvalifikaci. Rozhodující bude i strategie v neděli.“