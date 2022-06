Rychlost auta byla neuvěřitelná, říká Verstappen po svém 25. vítězství ve F1

Loňský mistr světa vyhrál závod v ulicích Baku před druhým jezdcem Red Bullu Sergiem Pérezem a Georgem Russellem na mercedesu poté, co Leclerc musel ze závodu ve 20. kole odstoupit pro problém s motorem.

Monačan startoval do závodu z pole position, ale po nepovedeném startu se propadl na druhé místo za Péreze. Pilot Ferrari ale využil virtuálního safety caru k zastávce v boxech, čímž se následně vrátil před Péreze do čela.

Verstappen po své zastávce ztrácel na Leclerca 13 sekund. Po zisku 25. vítězství v kariéře Verstappen řekl, že měl rychlost na to Ferrari předjet.

„Myslím, že dnes jsme v autě měli neuvěřitelnou rychlost. Mohli jsme se starat o pneumatiky a v klidu jet ve vedení,“ řekl Verstappen.

„Samozřejmě tam ale bylo s odstoupením také trochu štěstí. Myslím ale, že naše auto dnes bylo opravdu dobré, takže jsem mohl stáhnout tu ztrátu. Pak máte závod ve svých rukou. Jsem ale opravdu, opravdu spokojen s vyvážením vozu.“

Verstappen zároveň dokázal vylepšit nastavení vozu a výkon pneumatik v závodním tempu poté, co v kvalifikaci a trénincích nestačil na svého týmového kolegu Péreze.

„Jen chování pneumatik spolu s celkovou přilnavostí. To tady potřebujete, abyste se mohli starat o pneumatiky. Máme 1. a 2. místo, byl to pro nás opravdu dobrý den.“

Pérez se posunul na druhé místo před Leclerca

Díky Leclercovu odstoupení a dalším stupňům vítězů se Pérez posunul před Leclerca na druhé místo v průběžném pořadí šampionátu, kde ztrácí 21 bodů na vedoucího Verstappena.

Pérez se po lepším startu dostal do vedení, když překonal Leclerca. Po prvním virtuálním safety caru ale nestačil tempu Verstappena a ačkoliv zajel nejrychlejší kolo v závodě, v cíli na svého týmového kolegu ztratil 20 sekund.

„Musím to pochopit, nemám pocit, že bych (v prvním stintu) tlačil na pneumatiky, až po prvním virtuálním safety caru jsme ztratili tempo,“ řekl Pérez.

„Jsem si jistý, že to má spojitost, možná jsme v těch pneumatikách ztratili teplotu, musíme přijít na to, co se stalo.

„Max byl v té fázi závodu jasně rychlejší, takže bylo správné rozhodnutí nebojovat spolu, jelikož jsem v té chvíli neměl rychlost. Max si v tu chvíli zasloužil být vpředu. Do boxů jsme také zajeli příliš pozdě (při prvním VSC). Max si vítězství zaslouží, jelikož dnes byl rychlejší.“