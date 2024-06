Rychlému vyřešení problémů s vozem brání momentálně nabitý kalendář, tvrdí Aston Martin

Po Velké ceně Španělska, ve které Aston Martin nezískal žádné body, vyzval Fernando Alonso svůj tým, aby urychleně začal pracovat na zlepšení současného vozu s označením AMR24.

„Nemůžeme být příliš frustrovaní. Je čas pracovat tvrději, méně mluvit a více pracovat. To je to, co chceme udělat,“ uvedl konkrétně Alonso.

Vedení stáje ze Silverstone sice nerozporuje, že je potřeba na současném monopostu zapracovat (především se pak zbavit nedotáčivosti uprostřed dlouhých zatáček), ale zároveň poukazuje na to, že teď není snadné hledat nějaká rychlá řešení.

Důvod? Nabitý harmonogram.

„Jede se nyní pět závodů během šesti týdnů, což je jeden z problémů...V Monaku, v Imole, ale i v Kanadě jsme o našich problémech získali poznatky, ale je to o tom je řešit. Není však čas,“ vysvětlil šéf Astonu Martin Mike Krack, jehož slova cituje Autosport.

„Musíme tedy vydržet, dostat z auta každý víkend to nejlepší a následně co nejdříve nasadit nové díly,“ dodal k tomu Lucemburčan.

A i když měl Aston Martin v nedávné minulosti problémy s optimalizací novinek, které často místo zrychlení přinesly spíše zpomalení, tým věří, že chystané upgrady budou od počátku fungovat.

„Z toho, co jsem viděl, jsem pozitivní. Problémům totiž rozumíme lépe než dříve. I to nám dodává sebevědomí při pohledu do budoucna,“ podotkl Krack.

„Budeme pokračovat v nasazování nových dílů, jakmile budou připraveny, a to počínaje nejbližšími závody. Neměli bychom se tedy soustředit pouze na závod v Budapešti (ten je na programu 14 dní po domácím závodě v Silverstone, pozn. red.), ale měli bychom usilovat o ještě rychlejší zlepšování,“ dodal boss Astonu Martin.