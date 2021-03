Rychle se na mě zapomene a je to tak v pořádku, říká Vettel

Pouze Michael Schumacher, sir Lewis Hamiltona a Juan Manuel Fangio získali ve F1 více titulů než Vettel, který je spolu s Alainem Prostem v tomto ohledu na čtvrtém místě tabulek.

Na prvních příčkách je Vettel také v počtu vítězství ve velkých cenách. Němec dosáhl na 53 vítězství, více mají jen Hamilton (95) a Schumacher (91). Prost je čtvrtý s 51 vyhranými závody před pátým Ayrtonem Sennou s 41 výhrami.

Po šesti letech u Ferrari, kam přestoupil po svém nejúspěšnějším období kariéry u Red Bullu, se kterým získal své čtyři tituly, začíná nyní Vettel novou kapitolu u týmu Aston Martin.

„Nezáleží mi na tom, co si lidé myslí. Náš svět se neustále dívá dopředu, což je dobře. Nemůžete zůstávat v minulosti, jinak bychom tu stále mluvili o Juanu Manuelu Fangiovi jako o bohovi všech jezdců,“ říká Vettel.

„Myslím, že to byl skvělý a velmi výjimečný pilot. Kdybychom se ale teď zeptali 15letého chlapce, kdo byl Juan Manuel Fangio, nemyslím, že by na to dokázal odpovědět. Nakonec to není špatně v tom smyslu, že čas plyne a bude plynout.

„Jsem si jistý, že až dám sbohem formuli 1, budu velmi rychle zapomenut a jsem s tím v pohodě, myslím, že je to správné. To je také důvod, proč se příliš neobávám, že budu muset lidem něco dokazovat. Soustředím se jen na sebe a na to, co mám před sebou.

„Nechci znít sobecky nebo arogantně, ale nakonec jsem to já a tým. Tady jsou lidé, kteří mě podporují a kteří mi v posledních 10 letech hodně dali, stáli při mně bez ohledu na výsledek.“