Rychlá změna myšlení. Williams by ještě nedávno 11. místo slavil, nyní jsou zklamání

George Russell skončil ve Francii na 12. místě – v závodě, kde bylo klasifikováno všech 20 jezdců. Ve Štýrsku se kvalifikoval na 11. místo, ale v závodě odstoupil z první desítky kvůli problémům s pohonnou jednotkou. V Rakousku Russell startoval z osmého místa. Nakonec ale dojel 11. poté, co ho předjel Alonso.

„Tým je velmi zklamaný a já jsem velmi rád, že jsou všichni zklamaní, protože před čtyřmi týdny by se všichni z 11. místa radovali,“ řekl šéf týmu Jost Capito.

„Říkali jsme, že 12. místo ve Francii bylo fantastické, a to, že jsme teď zklamaní z 11. místa, ukazuje, jak je tým zapálený a jak moc chce více.“

„Kdybyste nám před trojzávodem řekli, čeho dosáhneme v těchto třech závodech, všichni by řekli, že ‚jste se úplně zbláznili, to se nestane‘. A teď jsme z těchto výsledků dokonce zklamaní, takže si myslím, že to ukazuje, jakým směrem se tým ubírá.“

Capito chválí Russella za to, jak se snažil bránit pozici před Alonsem. „Bylo to fantastické, mohl počítat s tím, že ho nedokáže udržet až do konce, protože auto Alpine je mnohem rychlejší. Bylo vidět, že když Alonso George nakonec předjel, tak si rychle vybudoval náskok. Auto je rychlejší než naše. George odvedl fantastickou práci. Tihle dva předvedli divákům skvělou show.“