Řvoucí Steiner na Netflixu? Grosjean si jeho styl pochvaluje

Romain Grosjean říká, že Drive to Survive pomohl ukázat „překvapující“ styl vedení Günthera Steinera, který se vyhýbá politikaření uvnitř týmu.

Steiner v jednom z dílů seriálu poslal jezdce do patřičných míst poté, se se v průběhu Grand Prix Velké Británie srazili.

Podle Grosjeana je to důkaz Steinerova čestného způsobu řízení týmu, což ve F1 není běžné.

„Neexistuje žádná politika,“ řekl Grosjean, kterého cituje Autosport. „Nejsou tam žádné skryté věci a to je v rámci formule 1 překvapivé.“

„Když se podíváte na další týmy a co se děje, můžete říct, že se jedná o velmi odlišnou situaci.“

„Když není Günther spokojený, řekne vám to. Neznamená to, že se na vás zlobí. Máme dobrý vztah a jsme přátelé, ale mimo to vám řekne, co je správné a co je špatné. A jemu můžete také říct, co je správné a co je špatné. Takhle fungujeme.“

„Pokud se mě zeptáte na díl o Haasu, byl bych rád, kdybych viděl trochu více tvrdé práce od chlapců v zákulisí.“

„Všichni jsme viděli strašnou situaci, ve které jsme byli, ale věřím, že se mohlo ukázat o něco více ze skutečné práce, která byla provedena, aby se pokusili dostat ze šlamastyky. Myslím, že to nebylo ve scénáři.“

Seriál od Netflixu je podle Grosjeana dobrý. „Myslím, že je to skvělé pro fanoušky. Ukazuje formuli 1 lidem, kteří o ní moc nevěděli a kvalita je neuvěřitelná.“

Foto: Getty Images / Charles Coates