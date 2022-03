Ruští jezdci mohou závodit dál, rozhodla FIA

Prezident FIA Muhammad bin Sulajim musí krátce po svém nástupu řešit bezprecedentní situaci. Na dnešek svolal kvůli dění na Ukrajině mimořádně Světovou radu motorsportu.

Na stole byla možnost, že FIA ruské jezdce vyloučí ze soutěží, které reguluje. Týkalo by se to Nikity Mazepina, ale třeba také Alexandera Smoljara (F3), Daniila Kvjata (WEC) nebo testovacího jezdce Ferrari Roberta Švarcmana.

FIA ale nakonec rozhodla, že ruští jezdci mohou dál závodit. Musí se tak však stát pod neutrální vlajkou FIA.

„FIA sleduje vývoj na Ukrajině se smutkem a šokem a doufám v rychlé a mírové vyřešení současné situace. Odsuzujeme ruskou invazi na Ukrajinu a naše myšlenky jsou se všemi, kteří trpí v důsledku událostí na Ukrajině,“ uvedl prezident FIA.

V případě Mazepina či Kvjata se však příliš nemění. Kvůli dřívějším ruským dopingovým skandálům nemohou jezdit pod ruskou vlajkou a toto opatření bude platit až do konce letošní sezóny.

Mazepin by však mohl u Haasu skončit v případě, že tým rozváže sponzorskou smlouvu s firmou jeho otce. Je to reálný scénář, protože sponzoring Uralkali by Haasu v dnešní atmosféře způsobil značné „marketingové“ škody.

FIA také v „souladu s doporučením Mezinárodního olympijského výboru“ rozhodla, že se letos neuskuteční Velká cena Ruska a ani jiné soutěže na území Ruska a Běloruska.

Kromě toho se nesmí používat ruské / běloruské vlajky a symboly a týmy z těchto zemí se nesmí účastnit soutěží. Zákaz se týká také barev, takže nejspíše neuvidíme návrat zbarvení Haasu (pokud by pokračoval ve spolupráci s Uralkali).

FIA pod tlakem

Ukrajinský autoklub vyzval FIA, aby zakázala ruským jezdcům účast v šampionátech. Podobnou výzvu všem sportovním organizacím zaslal také Mezinárodní olympijský výbor.

Motorsport sice není olympijským sportem, ale MOV a FIA k sobě mají blíže, než se může zdát. V roce 2013 získala plný status uznání od MOV, takže žádost MOV dorazila i FIA.