Russellovi se nelíbila obrana Péreze. Od velké nehody mě dělilo půl centimetru, tvrdí

George Russell nebude na letošní GP Itálie vzpomínat úplně v dobrém.

Nejprve mu v prvním pátečním tréninku rozbil monopost jeho budoucí týmový kolega Andrea Kimi Antonelli a nakonec mu nevyšel ani závod, když kvůli menší kolizi po startu nedokázal využít třetího místa z kvalifikace a nakonec dojel až šestý.

Na cestě za šestým místem navíc pilot Mercedesu musel absolvovat tvrdý souboj se Sergiem Pérezem. V něm byl sice Russell úspěšný, ale vůbec se mu nelíbil způsob obrany mexického závodníka.

Na otázku, zda si souboj s Pérezem užil, totiž Russell, kterého cituje Autosport, odpověděl:

„Jestli jsem si souboj užil? Nejsem si jistý, jestli se to dá takhle popsat, protože jsem si myslel, že vyletím do vzduchu, když mě vytlačoval v rychlosti 340 km/h... Jinak ale ano, bylo to tvrdé závodění a jsem rád, že jsem tu pozici získal. Bylo to ale na úplné hranici.“

Potřebu si o všem s Pérezem popovídat však jezdec Mercedesu necítil.

„Není k tomu co dodat. Nakonec jsme se nesrazili a předjel jsem ho. Stačilo ale půl centimetru a mohlo být vše jinak,“ poznamenal vítěz letošní GP Rakouska.