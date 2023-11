Russellovi nezáleží na tom, kde startuje. Závod podle něj rozhodne opotřebení pneumatik

George Russell z Mercedesu je jedním z jezdců, kteří vydělají na penalizaci Carlose Sainze. Brit se na Velkou cenu Las Vegas formule 1 kvalifikoval na čtvrté pozici, na roštu ale bude stát třetí.

Podle Russella na startovní pozici ale na novém městském okruhu nebude záležet, jelikož drolení pneumatik podle něj bude významné.

„S výsledkem jsem spokojen. Na tomto okruhu se cítím sebejistě. Před víkendem jsme nečekali, že budeme tak konkurenceschopní. Ale jakkoliv zvláštně to zní, nedělal jsem si příliš starosti z toho, kde se dnes kvalifikujeme, dokud budeme v top 10,“ řekl Russell pro Autosport.

„To proto, že je to největší neznámá v letošní sezóně. U všech týmů jsme viděli obrovské drolení pneumatik. Pokud se dokážete vyvarovat drolení, pak to půjde odjet na jednu zastávku. Jakmile se vám ale začnou drolit pneumatiky, musíte do boxů. A nemyslím, že bychom zvládli odjet více než 12 kol bez drolení, takže to bude výzva.

„Máme nějaké náznaky, ve kterých zatáčkách si musíme dávat pozor. V jedné jízdě se mi ale drolily přední pneumatiky a v další to byly zadní. Zdá se, že Ferrari si jede vlastní ligu. Oni neměli žádné drolení a s velkým množstvím paliva jsou velmi rychlí,“ odhaduje Russell.

„Jak se ale trať bude zítra nagumovávat, tak možná uvidíme drolení v prvním stintu, ale ve druhém a třetím už ne, protože trať bude v posledních kolech ve srovnání se začátkem o tři sekundy rychlejší. Možná ještě více. Nejsou tu žádné doprovodné série, nic. V prvních pěti kolech bude trať hrozná.“

Hamilton letos potřetí nepostoupil z Q2

Letos potřetí skončila kvalifikace už ve druhé části pro sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona. Ten obsadil jedenácté místo a na roštu bude desátý.

„Včera jsem se cítil lépe, byl jsem konkurenceschopnější. Přes noc jsme udělali nějaké změny a dnes jsem se necítil dobře,“ řekl Hamilton.

„Všichni máme křídla na nízký přítlak. Opotřebení tak bude vysoké. Nikdo zatím nejel na tvrdé sadě. Max (Verstappen) má k dispozici dvě tvrdé, dvě střední směsi, my máme jednu střední a dvě tvrdé. Bude to dlouhý závod a bude to opravdu o zvládnutí opotřebení pneumatik.“