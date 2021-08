Russellovi je jedno, jakým způsobem získal první stupně vítězů ve F1

Brit v sobotní kvalifikaci, která se rovněž odjela v silném dešti, obsadil s Williamsem druhé místo, což je jeho nejlepší kvalifikační výsledek ve F1.

V neděli na okruhu ve Spa-Francorchamps jezdci kvůli neustávajícímu silnému dešti odjeli pouhá dvě kola za safety carem, aby bylo možné vyhlásit oficiální výsledky. Russell si tak udržel druhé místo ze startu a Russell tak získal své první stupně vítězů ve formuli 1.

„Nezáleží na tom,“ řekl Russell po závodě na způsob, jakým získal svůj nejlepší výsledek kariéry.

„Nejsme příliš často odměňování za skvělou kvalifikaci, ale dnes jsme rozhodně byli. Nejprve ale chci říct, že je mi velmi líto fanoušků, jejich podpora ale byla úžasná. Všichni jsme byli na stejné lodi. Je škoda, že jsme nemohli rozjet tento závod, z mého pohledu a z pohledu týmu je to ale úžasný výsledek,“ řekl Brit.

„Celý tým si to zaslouží, protože posledních pár let velmi tvrdě pracoval. Včera jsme to absolutně zvládli a dnes stojíme na pódiu. Mohu vám říct, že jsem to letos nečekal.“