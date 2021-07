Russellovi body znovu proklouzly mezi prsty. Dostanete, co si zasloužíte, tvrdí

Brit v sobotní kvalifikaci dostal poprvé po třech letech Williams do nejlepší desítky. Z osmého místa se ale mimo bodovanou desítku propadl už v prvním kole.

V posledních kolech pak bránil desáté místo před Fernandem Alonsem, který jej nakonec překonal a obral o body.

„Trochu mi to připomenulo moje juniorské začátky, kdy jste bojovali kolo na kolo každý týden,“ řekl Russell.

„Ale dělat to ve formuli 1 je velmi odlišné vzhledem k přítlaku a špinavému vzduchu za vozy. Jen tím získáváte zkušenosti. Je to trochu zvláštní, jsem tu už tři roky a nikdy jsem nezažil tolik soubojů.“

Russell sahal po bodech na Red Bull Ringu už minulý víkend při Velké ceně Štýrska. Z desátého místa ale musel odstoupit pro problémy s pohonnou jednotkou.

„Abych byl upřímný, nejsem tak sklíčený, protože nakonec dostanete to, co si zasloužíte, a tihle kluci byli rychlejší než my. My odvedli skvělou práci včera na jedno kolo, oni ale byli o trochu rychlejší a bylo jasné, že se před nás dostanou.“

Z bodované desáté pozice Russella sesadil čtyři kola před cílem Alonso.

„Dělal jsem vše, co jsem mohl. Nakonec ale Fernando měl větší rychlost, úplně letěl. Včera měl smůlu, měl se kvalifikovat v top 5 a myslím, že 11. místo dnes bylo maximem.“