Russella překvapilo, že Verstappen přijal za kolizi ve Španělsku odpovědnost. Nemyslí si, že do něj narazil úmyslně

Max Verstappen ke konci závodu vracel Russellovi pozici, což podle pozdějšího stanoviska sportovních komisařů dělal zbytečně. Hned ale zrychlil a do Russella narazil.

Verstappen dostal penalizaci 10 sekund a propadl se na 10. místo, takže přišel o nemalý počet bodů. Kromě toho ale získal tři trestné body a má jich 11. Pokud dosáhne 12 bodů, čeká ho zákaz startu v jednom závodě.

Pokud Verstappen „přežije“ následující dva závody, tak se mu sice dva trestné body odečtou, ale i tak jich bude mít až do října 9.

„Jeho činy ho stály hodně a mně přinesly prospěch, takže bych mu měl snad i poděkovat. Ale je dobré vidět, že přijal odpovědnost, což mě trochu překvapilo,“ řekl Russell, kterého cituje BBC.

Verstappen zamířil po závodě do Prahy, kde točil reklamu. V pondělí uveřejnil na Instagramu krátké prohlášení, v němž mimo jiné uvedl: „Naše volba pneumatik do konce závodu a některé manévry po restartu závodu pod safety carem podnítily mou frustraci, což vedlo k manévru, který nebyl správný a neměl se stát.“

Na otázku, čeho se podle něj Verstappen snažil manévrem v páté zatáčce dosáhnout, Russell odpověděl: „Myslím, že se mě snažil vytlačit, ale nemyslím si, že by do mě chtěl úmyslně narazit. Jen to špatně odhadl.“

Verstappen si bude muset dávat kvůli svému bodovému kontu pozor v následujících závodech pozor.

„Musíme být chytří a využít toho ve svůj prospěch,“ řekl Russell.

Jezdec Mercedesu také uvedl, že Verstappena potkal náhodou v neděli na letišti v Nice, když se jel podívat na finále French Open.

„Narazili jsme na sebe na letišti v neděli ráno, když jsem jel na Roland Garros,“ řekl Russell.

„Abych byl upřímný, úplně jsem na Barcelonu zapomněl, protože tam byl se svým novorozeným dítětem. Byli jsme u bezpečnostního rámu, takže jsme prohodili jen pár slov, a pak byl zaneprázdněný skládáním kočárku, aby ho mohl dát do rentgenu.“