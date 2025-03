Russella překvapilo, že se mu podařilo rozdělit mclareny

Po prvních pokusech ve třetí části kvalifikace patřilo Russellovi páté místo, když na vedoucího Oscara Piastriho ztrácel 281 tisícin sekundy.

Piastri svůj čas ještě o 62 tisícin zlepšil. I kdyby se mu to ale nepodařilo, Russell by jej nepřekonal, protože Brit na Australana v cíli svého druhého pokusu zaostal o 82 tisícin. Druhý pilot McLarenu Lando Norris se ale nezlepšil a spadl na třetí místo.

„Abych byl upřímný, je to neuvěřitelné. Byla to jedna z nejtěžších kvalifikací za hodně, hodně dlouhou dobu. Zkoušel jsem různé přípravy pneumatik, ale vypadalo to, že nic z toho nevyjde. Pro poslední kolo jsem zkusil něco úplně jiného a auto ožilo. To kolo bylo skvělé, z druhého místa mám velkou radost,“ řekl Russell.

„V první zatáčce (po výjezdu z boxů) jsem měl velký moment, ale všechno si sedlo. Když jsem projel cílem, byl jsem opravdu překvapen. Věděl jsem, že to bylo dobré kolo, ale že budu mezi mclareny. Těším se na zítřek.“

V závodě podle něj budou hrát velkou roli pneumatiky. „Se střední sadou to ve sprintu bylo složité. Myslím, že většina jezdců na čele na ní bude zítra startovat. Celý víkend nikdo nejel s tvrdou sadou. V tuto chvíli tak zatím nevíme, zda to bude závod na jednu nebo dvě zastávky,“ řekl Russell.

„Víme, že mclareny budou rychlé, já ale udělám vše pro to, abychom zůstali tam, kde jsme, nebo se pokusili před ně dostat.“

Antonelli ve čtvrté řadě

Druhý pilot Mercedesu Andrea Kimi Antonelli bude na roštu ve čtvrté řadě na osmém místě za dalším nováčkem Isackem Hadjarem z Racing Bulls.

Antonelli přišel o svůj první čas ve třetí části kvalifikace poté, co v 16. zatáčce překročil traťové limity.

Druhým pokusem překonal jen Júkiho Cunodu a Alexe Albona. Na Piastriho ztratil 462 tisícin.