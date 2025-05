Russella překvapil přístup soupeřů k pneumatikám

Russell byl v prvním tréninku šestý, Antonelli jedenáctý. Ve druhém tréninku se situace obrátila. Antonelli skončil devátý, Russell dvanáctý.

„V Monaku je to vždy intenzivní,“ řekl Russell pro Sky F1. „Trať není dost velká pro 20 vozů F1. Jak řekl Júki, na trati je to doslova traffic paradise a dnes to tak opravdu vypadalo. Ale jezdit tady je vždy úžasné. Dnes jsme však nebyli moc rychlí.“

„Sobota bývá obvykle hlavním dnem, ale tento víkend, s povinnou dvouzastávkovou strategií, to bude zajímavé.“

„Viděli jsme už některé týmy, jak se zbavily tvrdé směsi pneumatik, což nás trochu překvapilo. Naznačuje to, že mají v plánu něco jiného, než jsme očekávali. Myslím, že to bude zajímavé...“

... byl to asi náš nejpomalejší pátek

„Pokud jde o čistý výkon, byl to asi náš nejpomalejší pátek. Vloni jsme tady byli špatní a přesto jsme byli jen desetinu od pole position, nebo tak nějak, takže je stále o co hrát a jsem pořád plný očekávání, jak se to v neděli vyvine.“

„I když zítra nebudeme v top pětce nebo top trojce, myslím si, že v neděli by ještě mohla být šance — obzvlášť poprvé v takovém formátu, jako je letos.“