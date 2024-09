Russella potrápila technika. Hamilton si pátek užíval

George Russell vyjel do druhého tréninku až těsně před jeho polovinou. Mercedes totiž objevil v oleji určitou anomálii, a tak se rozhodl pro preventivní výměnu motoru. Ke konci tréninku pak potkal Russella další problém – tentokrát se senzorem.

„Zatím ne,“ reagoval Russell, kterého cituje Autosport, na dotaz, zda už tým ví, v čem byl problém. „Nejsem si přesně jistý, jen jsme věděli, že musíme vyměnit motor.“

„Nebyl to náš nejlepší pátek, to je jisté, ale Lewis vypadal rychle, takže víme, že auto je schopné podat dobrý výkon, ale Ferrari tu opět vypadá opravdu, opravdu silně – zdá se, že v Baku jsou vždy rychlí.“

„Po prvním tréninku jsme měli problém s motorem a na konci jsme měli poruchu senzoru, takže jsme zajeli do boxů, protože jsme si mysleli, že nám uniká voda, ale nebylo to tak.“

„Ve srovnání s Lewisem jsem ztrácel. Bojoval jsem s důvěrou v auto a s tím, abych měl pneumatiky ve správném okně, takže se musíme do zítra zlepšit a pokusit se zmenšit ztrátu.“

„Byl to opravdu dobrý den,“ řekl Hamilton. „Dnešek jsem si užíval, hned od začátku to bylo dobré a postupně jsem dělal kroky s nastavením – a pro jednou jsem měl pocit, že neděláme kroky, po kterých bychom se museli vracet zpět. Postupovali jsme konzistentně.“

„Nevím, jaké bylo moje závodní tempo ve srovnání s ostatními, ale neujeli jsme velké množství kol.“

Podle Hamiltona budou Ferrari a Red Bull silní. „Nevíme, kolik měl kdo paliva, a často platí, že ve třetím tréninku nebo v kvalifikaci udělají ostatní krok vpřed a my zatím ne, nebo ne vždy.“

„Myslím, že zůstaneme opatrní a prostě se pokusíme udělat to nejlepší, co můžeme, s tím, co máme. Doufám, že jsme blíž k čelu, než se možná zdá, ale to se dozvíme zítra.“