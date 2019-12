Russell zkouší mercedes. Test před přestupem do týmu to není, říká Wolff

Velká část týmů nasazuje během testů závodní jezdce. Mercedes sice také, ale ve středu místo Hamiltona pojede George Russell.

Jezdec Williamsu patří Mercedesu a existuje velmi reálná šance, že ho v budoucnu uvidíme u stříbrných šípů. V Abú Dhabí si ho ale Mercedes prý nezkouší.

„Řekl jsem Georgeovi, který v posledních dnech nebyl zcela v pořádku, že tento test neslouží k porovnáni,“ řekl Wolff. „Jsme si naprosto jistí, že má kvality budoucího jezdce Mercedesu.“

„Má čistou rychlost, talent a inteligenci. Existuje důvod, proč jako nováček vyhrál ve F3, F2 a také ve formuli 1 má bezchybný záznam.“

„Je to spíše o zkušenostech. V těchto testech nám nemá co dokazovat. George má smlouvu s Williamsem a my tuto smlouvu ctíme, protože mu dali šanci vstoupit do formule 1. Tento test jen potvrdí to, co už víme.“

Russell bude závodit za Williams také v příštím roce. Vedle něj bude jezdit Nicholas Latifi.

