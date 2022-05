Russell získal jednu pozici, Hamilton strávil odpoledne za alpiny

George Russell zůstává jediným pilotem z celého startovního pole, který dosud bodoval ve všech závodech letošní sezóny.

V ulicích Monte Carla si Russell oproti startu polepšil o jednu pozici, když předjel Landa Norrise a dojel na pátém místě.

„Bylo to náročné odpoledne, kvůli poskakování vozu také po fyzické stránce. Na mokru to bylo zrádné, zůstával jsem na mokrých pneumatikách co nejdéle, pak jsem měl po zastávkách pěkný souboj s Landem, na tvrdé sadě jsem pak předvedl dobrou rychlost,“ řekl Russell.

„Ve druhé polovině závodu to bylo na střední směsi obtížné, ke konci se hodně drolila, ale páté místo je stále dobrý výsledek. Na této trati jsme narazili na některá omezení našeho vozu, ale hodně jsme se toho naučili a můžeme to v nadcházejících týdnech využít a udělat další krok vpřed.“

Hamilton zažil „klasický závod v Monaku“

Lewisovi Hamiltonovi se možná budou modro-růžové vozy Alpine zjevovat ještě následujících pár nocí ve snech. Sedminásobný mistr světa strávil prakticky celý závod bojem s jezdci týmu z Ensone.

Během závodu Hamilton bojoval nejprve s Estebanem Oconem. V 19. kole došlo mezi oběma piloty ke kontaktu v zatáčce Sainte Devote, za který dostal Ocon pětisekundovou penalizaci.

Ve druhé polovině závodu měl Hamiltona plná zrcátka naopak Alonso, na kterého ale Brit nenašel recept a, jak sám přiznal, byl tím poměrně frustrovaný.

„Tohle byl jeden z těch klasických dnů v Monaku. Zaseknutý za jiným vozem po většinu závodu, a nakonec jen kroužení bez možnosti předjíždět,“ řekl Hamilton.

„Byl jsem rád, když začalo pršet, protože to obvykle vytváří příležitosti, bohužel nám to ale nepomohlo a já nemohl předjet Ocona, když jsem jel na přechodných pneumatikách. Byl to náročný víkend a měl jsem smolné situace, jako červenou vlajku v kvalifikaci, takže se těším, že otočím list a pojedeme do Baku.“