Russell získal body ve třetím z posledních čtyř závodů

Není to tak dávno, co George Russell snad už ani nevěřil, že získá s Williamsem body. V posledních čtyřech závodech se mu to povedlo třikrát. Naposledy včera v Monze.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon

Russell získal 2 body za osmé místo. Celkem jich má 15 a v šampionátu není daleko od Cunody. Williams má celkově 22 bodů. Na Aston Martin ztrácí už hodně, ale dál si upevňuje osmé místo – Alfa Romeo zůstává na 3 bodech. Video: Start sprintu z kamery v helmě George Russella „Když vyjel safety car, byli jsme na trati ve správný čas na správném místě a získali jsme několik pozic v boxové uličce,“ uvedl Russell. „Poslední stint s Alonsem přede mnou a Oconem za mnou byl opravdu silný a podařilo se nám udržet náskok. Nyní jsme bodovali ve třech z posledních čtyř závodů, což se v jednu chvíli zdálo dost neuvěřitelné.“ „Při všech těch incidentech jsme měli trochu štěstí, ale opět jsme se dostali do správné pozice a byli jsme tam, abychom toho využili. Nakonec jsme porazili Alpine, Aston Martin a oba vozy Alfy Romeo, takže musíme jen udržet toto tempo. Chci také říct, že McLarenu patří obrovská pochvala. Daniel a Lando jsou opravdu skvělí kluci a zisk double je pro ně úžasný.“ Russell chce mít s Hamiltonem dobrý vztah. Věří, že s ním bude moci závodit stejně jako Bottas Daleko od bodů nebyl ani Latifi, který dojel 11. se ztrátou 3 sekund na desátého Ocona. „Nicholas byl v prvním stintu vynikající a po zastávce v boxech měl dobrou pozici,“ řekl šéf výkonosti vozu Dave Robson. „Načasování safety caru však bylo pro něj nešťastné a naopak ideální pro George, který dokázal Nicholase přeskočit přes zastávku v boxech. Od té doby George zvládl závod na výbornou, ubránil se Oconovi a velmi slušně se držel Alonsa. Nicholas bohužel nedosáhl na bodované umístění, ale přesto zajel velmi dobře další závod, který mu v budoucnu dobře poslouží.“