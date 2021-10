Russell začne v rámci příprav na příští rok více pracovat s Mercedesem

Po třech letech u Williamsu Russell příští rok dostane šanci vedle Lewise Hamiltona, kde nahradí Valtteriho Bottase.

Russell je členem Mercedesu, což mu za určitých podmínek umožňuje začít s týmem z Brackley spolupracovat ještě před koncem letošní sezóny.

„Na podzim začneme pomalu, ale jistě více spolupracovat, aniž bychom ohrozili nebo zasahovali do současné sezóny. Ale ještě jsme nezačali,“ řekl Wolff.

„Musíme respektovat, že George je stále pilotem Williamsu a musí udělat maximum pro to, aby se Williams posouval vpřed Pohárem konstruktérů, zatím odvádí dobrou práci. A my máme Valtteriho a Lewise, to jsou naši jezdci.“

Výkonný ředitel Williamsu Jost Capito pak dodal, že na Russellově výkonu a práci ve Williamsu se oznámení o jeho přesunu do Mercedesu nepodepsalo.

„Jezdci nejsou do vývoje pro příští rok zatím příliš zapojeni. On odvádí svou práci, když se připravuje na závody a zbytek sezóny. Nic se nezměnilo po rozhodnutí, že příští rok bude v Mercedesu,“ řekl Capito.

Ve Williamsu příští rok zůstane Nicholas Latifi, kterého doplní bývalý pilot Toro Rosso a Red Bullu Alexander Albon, který letos závodil v DTM.