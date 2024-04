Russell výsledek očekával, Hamilton se posunul o devět míst a bodoval

Russell si hned na startu polepšil o dvě pozice, když si poradil s piloty Ferrari.

„Startovat osmý a vydělat pár pozic bylo to, co jsme od dnešního závodu očekávali. Výsledek je spravedlivý a víme, že máme co dělat. V posledních třech závodech jsme měli podobné souboje s (Fernandem) Alonsem a (Oscarem) Piastrim, takže šesté místo je zhruba to, kde v tuto chvíli naše auto je,“ řekl Russell.

Hamilton vydělal devět pozic

Poté, co ve včerejší kvalifikaci obsadil až 18. místo, měl Hamilton před sebou náročný závod.

Nepodařil se mu ani start, kde ztratil jednu pozici. Postupně se ale, i za pomoci zastávek v boxech, posunul pořadím vzhůru.

„Posunul jsem se vpřed a dostal se na body, ale byl to náročný závod. Včera jsem se rozhodl pro špatnou změnu nastavení vozu a zaplatil jsem za to. Zdálo se, že auto funguje jen v malém provozním okně, myslel jsem si, že to bude správné. Bohužel mi to dnešek velmi zkomplikovalo,“ řekl Hamilton.

„Tým odvedl skvělou práci při zastávkách v boxech a také George si vedl skvěle, když získal slušné body. Jsem si jistý, že příští závod v Miami bude lepší.“