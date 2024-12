Russell: Verstappen mi v Kataru vyhrožoval, že mě pošle do zdi

Svár mezi Georgem Russellem a Maxem Verstappenem započal během kvalifikace na Velkou cenu Kataru, která se uskutečnila v minulém týdnu.

Verstappen přišel o pole position poté, co byl sportovními komisaři potrestán za bezdůvodně pomalou jízdu, která v konečném důsledku vedla ke zpomalení za ním jedoucího Russella.

Pokud jezdec, který není v rychlém kole, omezí soupeře, obvykle za takový skutek obdrží penalizaci v podobě ztráty tří pozic. Verstappenův případ byl však specifický v tom, že ani Russell nebyl v tzv. rychlém kole, proto byl potrestán ztrátou „pouze“ jedné pozice.

Po ztrátě pole position byl Verstappen hodně rozzloben, jelikož podle svých slov nechápal, proč mu komisaři trest udělili – vzhledem k výše zmíněným okolnostem.

Stejně byl pilot Red Bullu naštvaný na Russella, o kterém prohlásil, že ztratil jeho respekt a že nikdy nezažil, aby se jezdci při výpovědi u sportovních komisařů „takhle podrazili.“

Před GP Abú Zabí přišel s reakcí také Russell. Jezdec Mercedesu se nechal slyšet, že mu Verstappen po obdržení trestu slovně vyhrožoval.

„Přijde mi to celé docela ironické (komentáře Verstappena, pozn. red.), vzhledem k tomu, že v sobotu večer prohlásil, že se do mě chystá úmyslně narazit, aby dostal moji zkur**nou hlavu do zdi,“ popsal Russell, kterého cituje Autosport.

„Zpochybňovat něčí integritu jako člověka, a přitom den předtím říkat takové komentáře, to mi přijde velmi ironické a nehodlám tady jen sedět a akceptovat to. Lidé jsou Maxem šikanováni už léta. Nemůžete zpochybňovat jeho řidičské schopnosti. Nedokáže se však vypořádat s nepřízní osudu, pokud mu něco nevyjde,“ sdílel svůj názor britský pilot.

„Jak to chodí v kanceláři sportovních komisařů? Tvrdě se dohadujete, ale nikdy to není osobní. Teď už to přehání,“ je přesvědčen Russell, který nemá zájem o věci s Verstappenem již diskutovat.

Na otázku, proč o výhrůžkách Verstappena hovoří až nyní, Russell, který nakonec s Nizozemcem v Kataru žádný dramatický souboj na dráze nesvedl, odpověděl:

„Protože s tím vyšel ven před médii. Mám pocit, že mě jako pilota znevážil. Znám ho dvanáct let. Předtím jsme se navzájem respektovali. Nikdy jsme neměli žádné kolize....ale máme tu člověka, který je na vrcholu a který se cítí být nad zákonem. Nemyslím si, že je to správné.“

„Obdivuji jeho souboje na trati, když je tvrdý a agresivní. Ale to, co jsme viděli na konci sezony 2021, nebo to, co jsme viděli (letos) v Mexiku s Landem (Norrisem), tak to nebyly tvrdé a agresivní manévry. Byly to manévry typu: ‚Zvládni to, nebo zemřeš. Jsem ochoten toho chlapa vyřadit,' což si nemyslím, že je způsob, jakým bychom měli závodit,“ uzavřel Russell.