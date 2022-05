Russell věří, že Mercedes může bojovat s Ferrari

Mercedes, podobně jako řada dalších týmů, přivezl do Barcelony balík vylepšení. Minimálně výsledkově jeho jezdcům pomohl, když Russell obsadil v kvalifikaci čtvrté a Lewis Hamilton šesté místo.

„Bude to chaotický závod. Myslím, že každý pojede na několik zastávek v boxech. Myslím, že Max (Verstappen) vypadá mnohem rychleji než zbytek, my ale máme skutečnou šanci proti Ferrari,“ řekl Russell.

„Pokud něco přes noc nevymyslí, myslím, že tam budeme spolu s nimi. Půjdeme si za tím a pokusíme se bojovat o stupně vítězů.

„Všechno je to samozřejmě založeno na výsledcích a tohle byl nejlepší výsledek, kterého jsme jako tým za celou sezónu dosáhli. Upřímně, neměli jsme pneumatiky ve správném okně. V prvním sektoru jsme byli rychlí, ale ve třetím jsme se trápili, nemohli jsme najít tu správnou rovnováhu.

„Jsem skutečně hrdý na práci, kterou všichni v posledních týdnech a měsících odvedli v továrně, protože nyní máme balíček, který může být naším základem, na kterém můžeme stavět.“

Hamilton potřetí poražen Russellem

Kvalifikační duel jezdců Mercedesu je po šestém kole letošní sezóny vyrovnaný 3:3. Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton nestačil na svého krajana a v Barceloně vyrazí ze šesté pozice.

„Udělali jsme krok, který jsme neviděli pět závodů. Konečně vidíme ten pokrok a myslím, že máme větší tušení o směru, kterým se potřebujeme vydat,“ řekl Hamilton, podle kterého se také letošní monopost už nepotýká s poskakováním, které jej limitovalo na začátku sezóny.

„Na rovinkách neskáčeme, což je obrovský rozdíl. Stále nám to ale skáče ve třetí a deváté zatáčce, takže musíme udělat vylepšení, ale auto je mnohem lepší.“

Porážkou od Russella se ale Hamilton nenechává vykolejit. „Nemyslím na to. Můj týmový kolega je čtvrtý, to znamená, že auto by mělo být alespoň čtvrté, a já jsem šestý. Trápím se s vozem. Nevím, jak se z toho dostat, nevím, kdy se z toho dostanu. Budu ale pokračovat v tvrdé práci.“