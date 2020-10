Russell věří, že má sedačku jistou. Spekulace jsou podle něj hrou Pérezova okolí

Oba jezdci Williamsu sice byli už v červenci potvrzeni u Williamsu, ale to v dnešním světě formule 1 nic neznamená. Tým navíc změnil majitele.

Sergio Pérez je bez sedačky. Delší dobu byl spojován s Haasem, ale v poslední době se spekuluje o jeho přestupu do Williamsu, kde by patrně nahradil George Russella.

„Myslím si, že všechny tyto spekulace pravděpodobně podporuje Pérezův tábor, který se snaží vyvíjet tlak na další týmy – potenciálně na místo u Red Bullu,“ řekl Russell.

Pérez je totiž ve hře také o sedačku u Red Bullu, pokud by se druhý tým celkového pořadí rozhodl ukončit spolupráci s Albonem.

„To je můj pohled na věc. Mám smlouvu, nemám se čeho bát, soustředím se jen na svou práci.“

Russell ve čtvrtek v rozhovoru s médii uvedl, že se bude o víkendu bavit s novým vedením Williamsu. Předseda Dorilton Capital Matthew Savage dorazil na okruh v pátek.

„Řekli, že vůbec netuší, odkud tyto spekulace pocházejí,“ řekl Russell. Dočasného šéfa Williamsu Simona Robertse se novináři ptali na situaci v pátek na tiskové konferenci. Jeho slova ale nebyla úplně jasná. „Věci byly pravděpodobně opět vytrženy trochu z kontextu, což je přesně to, co tým nechtěl,“ hodnotí Russell.

„Tým to nakonec nechtěl komentovat, protože měli pocit, že to není nutné, a jen to otvírá prostor dalším dotazům později.“

„Mám smlouvu a jsem si jistý, že příští rok budu na startovním roštu. V příštích týdnech by se muselo něco podstatného stát, aby se to změnilo. Existuje spousta spekulací, které jsou živeny jinými lidmi. Všechno bude, jak jsem řekl, v pořádku.“

„Řekl bych, že to bude z pohledu týmu 100 % objasněno pravděpodobně nejpozději do konce příštího týdne.“