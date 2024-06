Russell: Věděl jsem, že ke kolizi může dojít

Mercedes se dočkal prvního vítězství od závodu v brazilském São Paulu v roce 2022, kde si Russell připsal svůj první triumf ve F1.

Na Red Bull Ringu se dlouho držel na třetím místě. V úvodu se před něj na krátko dostal týmový kolega Lewis Hamilton, Russell si ale třetí pozici vzal zpět.

V 64. kole ale došlo k ostrému souboji o první místo mezi Verstappenem a Norrisem, po kterém museli oba jezdci do boxů s poškozenými vozy.

Russell se tak dostal na první místo, které uhájil až do cíle a dojel si pro druhé vítězství v kariéře. Po třetím místě v Kanadě jsou to Russellovy letošní druhé stupně vítězů.

„Neuvěřitelné. Na začátku závodu bylo obtížné bojovat a udržet třetí místo. Viděl jsem, že Max s Landem do toho šli opravdu tvrdě a bylo mi jasné, že Lando chce vyhrát,“ řekl Russell po závodě.

„Tým odvedl skvělou práci, když nás dostal do souboje. Musíte tam být, abyste toho využili, a to jsme dnes udělali.

„Kluci (Verstappen a Norris) do toho šli. Nemohl jsem uvěřit, jak blízko jsme byli Landovi s Maxem. Byli jsme jen 12 sekund za nimi a věděl jsem, že k tomu (nehodě) může dojít.

„Od začátku sezóny jsme udělali obrovský pokrok, posledních pár závodů bylo neuvěřitelných. Další budou následovat.“

Hamilton čtvrtý

Pod stupni vítězů dojel na čtvrtém místě Hamilton. Sedminásobný mistr světa dostal v průběhu závodu pětisekundovou penalizaci za přejetí bílé čáry na vjezdu do boxů.

„Gratuluji Georgeovi a týmu. Všichni v Brackley a Brixworthu si opravdu zaslouží tento výsledek. Začínáme se přibližovat čelu pole. Vložili jsme do toho velké úsilí, takže dosáhnout takový výsledek je zasloužená odměna pro všechny,“ řekl Hamilton.

„Z mé strany to nebyl nejlepší víkend. Na začátku jsem si poškodil vůz, což bohužel ovlivnilo můj závod. Nyní směřujeme do Silverstonu. Nemohu se dočkat, až tam uvidím všechny fanoušky. Je to trať, která by nám měla sedět více než tady v Rakousku.“