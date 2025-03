Russell ve druhé řadě, Antonelli nepostoupil z Q1

Po prvních pokusech ve třetí části byl Russell dokonce druhý, jen 24 tisícin za Verstappenem. Oba jezdce svými posledními měřenými koly překonali piloti McLarenu, kteří se dostali do první řady.

„Jsem velmi spokojen s tím, jak probíhal dnešní den. Vloni jsme se trápili v teplejších podmínkách a včera se to potvrdilo. Snažili jsme se pochopit, proč jsme ztráceli na měkké sadě ve srovnání se střední a tvrdou směsí. Našli jsme nějaké místa pro zlepšení a budeme dále tlačit tímto směrem,“ řekl Russell.

„Přestože stále ztrácíme pár desetin na mclareny, startujeme do prvního závodu sezóny čtvrtí, to je uspokojivé. Mohlo to být ještě trochu lepší, ale v posledních pár zatáčkách mého prvního rychlého kola v Q3 jsem ztratil tři desetiny a ve druhém pokusu jsem se nedokázal výrazně zlepšit.“

Antonelli si přejetím obrubníku poškodil podlahu

První kvalifikace Andrey Kimiho Antonelliho skončila už po 18 minutách první části, ve které 18letý Ital skončil šestnáctý a do dalších bojů nepostoupil.

„Byla to smolná kvalifikace na začátek sezóny. Jak jsem projížděl šestou zatáčkou ve svém prvním rychlém kole na měkké sadě, byl na trati vyházený nějaký štěrk a já byl trochu široký. Neovlivnilo to moje kolo, ale přejel jsem tvrději přes obrubník a poškodil jsem si podlahu. Cítil jsem to na rovinkách, stálo mě to hodně výkonnosti. Jsem si jistý, že nebýt poškození, byl by to úplně jiný příběh,“ řekl Antonelli.

„Startovat šestnáctý samozřejmě není ideální. Třetí trénink ukázal, že jsme mohli bojovat o čelo. Ale je to tak, jak to je a nyní se díváme na zítřek. Předpovídá se déšť, což nám snad nabídne nějakou příležitost. Těším se na svůj první závod F1.“