Russell vděčí za první body ve Williamsu i sportovním komisařům za mírný trest

Po hromadné nehodě v první zatáčce byl závod na Hungaroringu zastaven. Na konci zahřívacího kola před restartem se ale všichni jezdci kromě Lewise Hamiltona vydali do boxů na výměnu pneumatik z přechodných na suché, jelikož podmínky na trati se po dešti zlepšovaly.

Když se následně seřadili na konci boxové uličky, kde čekali, až kolem nich na trati projede Hamilton, Russell vyjel ze svého boxového stání a zařadil se na první místo celé skupiny.

Když Hamilton na konci kola zajel do boxů, byl Russell ve vedení. Russell však dostal pokyn vrátit pilotům za ním získané pozice, což Brit považuje za mírný trest, jelikož mohl od sportovních komisařů dostat i přísnější penalizaci.

„Děkuji FIA (Mezinárodní automobilové federaci, pozn. redakce), že ukázala trochu zdravého rozumu. Myslím, že by mi klidně mohli dát průjezd boxy nebo tak, což by bylo trochu drsné,“ řekl Russell.

„V tak unikátní situaci, kdy všichni stáli v řadě v boxech, jsem uviděl příležitost a pomyslel jsem si 'jdi na to'. Jsem rád, že jsme mohli jen vrátit pozice zpátky, opravdu jen trochu zdravého rozumu.“

Williams v Maďarsku poprvé Velké ceny Německa 2019 bodoval, když dnes na Hungaroringu George Russell dojel devátý za svým týmovým kolegou Nicholasem Latifim. Pro oba jsou to první body za Williams, byť Russell bodoval ve F1 už vloni, když v Sachíru zaskakoval u Mercedesu. Tehdy dojel rovněž devátý.

Williams se díky tomu posunul v Poháru konstruktérů na osmé místo před Alfu Romeo a Haas.

„Znamená to více než jen zisk našich prvních bodů. Jsou to tři roky tvrdé práce, odhodlání a těžkých momentů. Těžké chvíle pro mě osobně a pro všechny v týmu. Jsem emocionální, je to více než ukazuje dnešní výsledek.

„Ukazuje to, že to stálo za to, že byste se nikdy neměli vzdávat. Jsme tady, protože když jsme v každém jednom závodě v roce 2019 byli poslední, nepřestali jsme bojovat.

„Pokud bychom přestali v roce 2019 bojovat, pak dnes, v roce 2021, kdy máme rychlejší auto, bychom na tom možná nebyli tak dobře jako jsme dnes.“

Latifi porazil Russella

Nejlepšího výsledku kariéry dosáhl také Latifi, který získal své první body ve formuli 1 a porazil týmového kolegu.

„Pro tým je to úžasný výsledek, mám z nás radost. Tým klepal na dveře bodů už několik závodů, takže skončit s oběma vozy na bodech a posunout se na osmé místo v šampionátu je úžasné,“ řekl Latifi.