Russell varuje před závodem se čtyřmi zastávkami

Grand Prix Las Vegas by se mohla stát závodem se čtyřmi zastávkami pro každého, kdo se během nedělního klání bude potýkat s drolením pneumatik.

Lewis Hamilton (12./9.)

Pilot Mercedesu se do Nevady hodně těšil a z okruhu je podle svých slov přímo unešený. Obzvláště důležitá zde bude kvalifikace.

„Dosahovali jsme tu ohromných rychlostí. Je to neskutečně rychlý a zábavný okruh. Bavil jsem se. Jsem taky moc rád, že jsme se dokázali vrátit na trať. Myslím, že když máme všichni nasazenou stejnou směs pneu, příliš neztrácíme.

Velký problém tu dělá drolení gum. Je to velká výzva. Přestože jsou tu dlouhé rovinky, myslím, že předjíždění tu nebude snadné. Podobně jako v Monze tu jedeme s malými křídly, které negenerují příliš výrazný vzduchový pytel. Kvalifikace proto bude klíčová, stejně jako to, jak se kdo popere s drolením,“ předpovídá Hamilton.

George Russell (6./12.)

Poté, co byl úvodní trénink zkrácen kvůli uvolněnému poklopu od kanálu, který poškodil dva vozy, se druhý trénink, který byl prodloužen na 90 minut, jel bez přerušení. Formule 1 se poprvé po 41 letech vrátila do Vegas. Jede se na městském okruhu, který nabízí 1,9 km dlouhou trať po slavném Stripu. Maximální rychlosti se rovnají těm z Monzy. Podle George Russella, který zakončil den na 12. místě, budou o tomto víkendu hlavní roli hrát pneumatiky.

„Je fajn, že jsme se mohli po dlouhém čekání konečně rozjet. Trať je opravdu skvělý, velmi rychlý, maximálky jsou tu nejspíš nejvyšší v celém ročníku. Závodění v noci bude velkolepé, myslím, že nás čeká zajímavý závodní víkend. Trénink byl hodně o práci s pneumatikami. Hodně se drolily, myslím, že to ovlivní i závod.

Trať se s každým kolem mění, ze začátku to bylo jako jízda po ledu. Žádná přilnavost, prach byl vidět všude. Postupně se ale povrch zrychloval a brzdné body se posouvaly. Vybrat správný brzdný bod s nízkým přítlakem v rychlosti 370 km/h je zrádné. Ale byla to zábava. Výsledky nicméně mnoho nevypovídají. Někteří lidi použili dvě sady měkkých gum, my jen jednu.

Při zdejších nízkých teplotách bude záležet na tom, zda se vám podaří udržet pneumatiky v provozu. Pak by neměl být problém jet na jednu zastávku. Pokud však zjistíte, že se vám pneumatiky drolí, budete mít dvě, tři i čtyři zastávky. Musíme se ujistit, že k nim nebudeme patřit,“ doufá Russell.