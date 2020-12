Russell unikl diskvalifikaci. Mercedes dostal za chaos s pneumatikami pokutu

Russellovi kvůli záměně pneumatik při zastávce v boxech hrozila reálně diskvalifikace. Sportovní komisaři ale nakonec potrestali jen tým a to pokutou 20 tisíc euro.

Mechanici Russellovi nasadili na přední kola pneumatiky, které patřily Bottasovi. Prohazovat pneumatiky mezi jezdci je pravidly zakázáno. Podle Mercedesu šlo o chybu v rádiové komunikaci.

Sportovní komisaři uvedli, že by to za normálních okolností znamenalo „sportovní trest až diskvalifikaci“. V tomto konkrétním případě ale uznali polehčující okolnosti – zmíněný problém s rádiovou komunikací, ale také to, že Mercedes povolal Russella do boxů hned po jednom kole zpět. Kromě toho sportovní komisaři uznali, že problém měl vliv na pořadí v závodě pro Russella i Bottase.

Pravidla navíc uvádí toleranci 3 kol, kdy tým může chybu napravit. Tato tolerance se ale týká jen situace, kdy jezdec dostane pneumatiky různých směsí. Sportovní komisaři proto FIA doporučili, aby pravidlo upravila a týkalo se také situace, která postihla Russella.