Russell ukázal, že Max je lepší než Lewis, říká šéf Red Bullu

Verstappen o svém talentu přesvědčil již mnohé a podle některých bude v budoucnu podobně dominantní jako je v posledních letech Hamilton u Mercedesu.

Horner věří, že kdyby Red Bull poskytl Verstappenovi konkurenceschopnější vůz, byl by Nizozemec Hamiltonovi vyrovnanějším soupeřem.

„Ano, myslím, že je nejlepší. A výkon George Russella v Mercedesu mi to potvrzuje,“ řekl Horner pro nizozemský web RacingNews365.

Russell v Sachíru nahradil u Mercedesu Hamiltona, který měl předtím pozitivní test na covid-19. Už od prvních tréninků patřil mladý Brit k nejrychlejším a v kvalifikaci jen těsně zaostal za druhým jezdcem Mercedesu Valtterim Bottasem. V závodě pak Russell mířil za vítězstvím, o které jej ale připravila chyba mechaniků v boxech a následný defekt.

Právě tento Russellův výkon podle Hornera ukázal, že Verstappen je talentovanější než Hamilton, kterému k dominanci pomáhá monopost Mercedesu.

„Max a Lewis jsou pro mě výjimeční, ale i kdybychom rozhodně neměli přehlížet to, čeho Lewis dosáhl, má k dispozici dobrý balíček. Max naopak musí ze svého vozu dostat více,“ dodal Horner.

„Pilot Williamsu se v Mercedesu může hned kvalifikovat do první řady a Russell téměř vyhrál závod. Kdyby ale v Red Bullu někdo musel usednout do Verstappenova vozu, například pokud by měl Max koronu, nikdo by nedosáhl na jeho úroveň.

„Jeho výkony v kvalifikaci jsou na výjimečné úrovni, i v závodech je skvělý, stejně jako při práci s pneumatikami. Max se zlepšil ve 'čtení' závodu, poskytování zpětné vazby týmu, ale také se například lépe vypořádává se zklamáním. V těchto oblastech velmi dospěl.“

Podle Hornera však ale Verstappen zdaleka neukázal vše.

„Ne, nemyslím si. Ostatní to mají v porovnání s Maxovým výkonem těžké. Když se podíváte na jeho výkon v Abú Dhabí, jeho pole position byla fenomenální a pak od startu do cíle velmi dospělým způsobem kontroloval závod.“