Russell stále čeká na vůz, se kterým by mohl bojovat o titul. Nejsem z toho zahořklý, říká

Po třech letech strávených v barvách podprůměrného Williamsu se George Russell konečně dočkal a dostal šanci u Mercedesu, tedy u týmu, který předtím osmkrát v řadě ovládl Pohár konstruktérů.

Ke smůle britského pilota však forma Mercedesu po jeho příchodu do týmu poklesla, takže i nadále čeká na vůz, který by mu umožnil zabojovat o mistrovský titul.

„Všichni jsme tady, abychom bojovali o vítězství, všichni jsme tady, abychom bojovali o šampionát," řekl Russell, kteréh cituje web Motorsport.com.

„A to nejsou jen dva tisíce lidí, kteří pracují pro Mercedes, to jsou tisíce lidí, kteří pracují ve Ferrari, McLarenu a všichni ostatní, kteří jsou součástí F1 – také oni bojují o vítězství,“ prohlásil 25letý závodník, který v letošní sezoně skončil v pořadí jezdců na osmém místě, daleko za kolegou Lewisem Hamiltonem.

„Samozřejmě jsem toho chtěl v letošní sezoně dosáhnout mnohem víc. Vedle toho, že jsem nevyhrál ani jeden závod, jsem mohl mít sedm či osm pódií, takže jsem ze sebe zklamaný, že takových výsledků bylo nakonec jen několik,“ přiznal Russell, který dojel mezi prvními třemi pouze dvakrát.

„Myslím si ale, že když se nedaří, často jde všechno proti vám, zatímco když vaše auto letí, je to naopak. Dívám se však na pozitiva. Je mi 25 let a cítím, že mám před sebou ještě dobrých minimálně 15 let...když se podívám na Fernanda (Alonsa, kterému je 42 let, pozn. red.). I Verstappenovi trvalo myslím sedm let, než začal bojovat o titul,“ snaží se zůstat pilot Mercedesu pozitivní.

Russell navíc tvrdí, že není kvůli čekání na šanci bojovat o titul zahořklý a poukazuje na to, že není jediným podobným čekatelem.

„Je potřeba vyčkávat, i když je to frustrující. Skvělí jezdci jako Charles (Leclerc) či Lando (Norris) jsou v úplně stejné pozici. V minulosti v ní byl i Max.... Nejsem proto kvůli tomu příliš zahořklý,“ dodal Russell.