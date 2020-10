Russell si v GP Portugalska připadal jako Pastor Maldonado

Russell měl relativně dobrý víkend. Dostal se do druhé části kvalifikace, kde dokonce porazil Vettela. Do závodu odstartoval na střední směsi, což se ukázalo jako výhodná strategie. Russella to vyneslo na sedmé místo. Bojoval dokonce s Oconem a Albonem. Nakonec ale dojel 14. a na body tak opět nedosáhl.

„Byl to dobrý závod,“ řekl Russell. „Z vozu jsem měl dobrý pocit a tempo bylo dobré.“

„Měl jsem několik velkých okamžiků, když jsem byl za Oconem, když jsem se pokoušel předjet jeho a Alexe. Další jsem měl později za Giovinazzim, když jsem se ho pokusil předjet do třetí zatáčky.“

V jednu chvíli jsem se cítil trochu jako Pastor Maldonado ... Vzpomínám si na situaci na Red Bull Ringu, když se pokoušel předjet Verstappena, na chvíli ztratil kontrolu nad vozem. Dnes jsem se cítil jako on. Víte, nečekal jsem, že to řeknu po tomhle závodě.“

Russell naráží na souboj Maldonada a Verstappena v Rakousku 2015 (viz video, ztráta kontroly nad vozem je až na konci videa). Přestože Maldonado také závodil za Williams, v sezóně 2015 jezdil za Lotus a byla to jeho poslední sezóna ve F1.

„Je to prostě kruté. Pokaždé, když máme dobrý výsledek, není tu ta šílený, chaotický závod. Letos jsme ještě nezískali bod, ale závody jsou skvělé – v Silverstone jsme skončili na 12. místě, další závod jsme skončili na 11. místě.“

„Dnes jsme skončili na 14. místě, ale dojelo 19 lidí. Neodstoupilo pět jezdců z první desítky...“