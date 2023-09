Russell si sype popel na hlavu za chybu v posledním kole

George Russell se připravil vlastní chybou o postavení na stupních vítězů, když v posledním kole Velké ceny Singapuru formule 1 boural na městské trati ze třetího místa.

Russell spolu se svým týmovým kolegou z Mercedesu Lewisem Hamiltonem zajeli 17 kol před cílem k mechanikům pro střední sadu pneumatik.

Velmi rychle se pak přibližovali k vedoucí dvojici Carlos Sainz a Lando Norris na starších tvrdých pneumatikách.

Druhý Norris v posledním kole v nájezdu do 10. zatáčky pravým zadním kolem lehce zavadil o betonovou zeď, ale mohl pokračovat.

O něco silněji se o stejnou zeď opřel i Russell, pro kterého byly ale důsledky fatální. Se svým Mercedesem W14 narazil do bariéry a z třetího místa byl v posledním kole vyřazen.

Na konečné třetí místo se tak posunul druhý pilot Mercedesu Lewis Hamilton.

„V tuto chvíli se chci jen schoulit do klubíčka a nikoho nevidět. Je to ten nejhorší pocit na světě, když jste tak fyzicky a psychicky vyčerpaný,“ řekl Russell, který byl klasifikován na 16. místě.

„Propásli jsme šanci na vítězství, a pak udělat takovou chybu, to je skutečně srdcervoucí.“

S odstupem času po závodě ale Russell hodnotí svůj výkon v Singapuru pozitivně.

„Teď, když tu stojím hodinu po závodě, musím být upřímný, byl to úžasný víkend. Opravdu věřím, že jezdím lépe než kdy předtím.

„Cítil jsem se sebevědomě a pohodlně a nenechám se srazit dvoucentimetrovou chybou. Čeká mě těžká noc a těžké ráno, pak to ale prostě hodím za hlavu a půjdeme znovu. Mohu se jen omluvit týmu, protože si zasloužili více, ale tohle se stává.“

Russell si myslí, že za chybu mohla ztráta koncentrace.

„Nebyla to žádná chyba. Kdybych se roztočil nebo probrzdil, bylo by to úplně jiné, ale já se otřel o zeď v posledním kole. Je to tak ubohá chyba, a proto je to teď tak zvláštní.

„Pravděpodobně to bylo nedostatkem koncentrace. Bylo to poslední kolo a já věděl, že šance vyhrát je pryč. Ukazuje to, že se musíte stále soustředit. Nezáleží na tom, jaký je scénář.“