Russell si podle Sainze penalizaci zaslouží. Přední jezdci takové chyby nedělají, říká Španěl

Carlos Sainz souhlasí s rozhodnutím penalizovat George Russella za jejich kolizi v první zatáčce prvního kola, která pilota Ferrari vyřadila z Velké ceny USA formule 1.

Sainz do závodu v Austinu startoval z pole position, rozjezd mu ale nevyšel a dostal se před něj Max Verstappen. Russell, který startoval čtvrtý, se pokusil před svého soupeře dostat vnitřkem, došlo ale ke kontaktu, po kterém se Sainz roztočil.

Španěl sice dojel do boxů, ale kvůli poškození chlazení musel odstoupit.

„Neměl jsem nejlepší start. Myslím, že Max měl opravdu dobrý rozjezd, protože můj v porovnání s mercedesy nebyl špatný,“ řekl Sainz.

„Mnoho, mnoho let tu vídáme, že jezdec z druhého místa má lepší start než pilot z prvního, a to z důvodů, kterým stále nerozumíme. Byl jsem uprostřed souboje s Maxem a najednou se objevil někdo, kdo vůbec nebyl v souboji a narazil do mě. Myslím, že to nepotřebuje více vysvětlení nebo obrázků.“

Russell za kolizi dostal od sportovních komisařů pětisekundovou penalizaci.

„Trest byl samozřejmě zasloužený. Nebudu hodnotit, jestli si zaslouží pět (sekund), deset nebo stop&go. Myslím, že jste nikdy takový incident na prvních třech místech neviděli, protože v nejlepší čtyřce jezdci takové chyby obvykle nedělají,“ dodal Sainz.