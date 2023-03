Russell si pochvaluje zlepšení Mercedesu

Oba piloti si z tréninků odnášejí různé pocity. První trénink v podání Hamiltona nevypadal vůbec zle, připsal si druhý nejlepší čas. Změny v nastavení mezi oběma tréninky však příliš nepomohly.

Lewis Hamilton (2./13.)

Druhé místo v prvním tréninku vypadalo slibně. Pohrávání si s nastavením o přestávce se však sedminásobnému mistru světa nevyplatilo.

„Ráno to bylo dobré, odpoledne to dobré nebylo. Jednoduché. Ráno jsem se zkrátka cítil lépe. Udělali jsme pak několik změn, které nevyšly. Všechno dnes zrevidujeme. Navíc ve druhém tréninku pršelo, takže to nebyla zrovna povedená jízda.

Myslím, že pátá pozice v kvalifikaci je střízlivý cíl. Pokud si vše sedne, pak by třetí řada, případně jakákoliv pozice mezi P5 a P8 měla být v našich silách. Jasně, nejsou to pozice, jaké bychom si přáli, v dalších závodech budeme mířit výš. Musíme ale vytěžit maximum z toho, co teď máme, a pokusit se o povedený závod jako v Džiddě,“ řekl Hamilton.

George Russell (9./4.)

Hamiltonův kolega má na páteční klání zcela odlišný názor.

„Druhý trénink byl samozřejmě pro všechny trochu frustrující. Déšť nás docela překvapil. Ale jinak to nebylo zlé, oproti prvnímu tréninku

Uvidíme, jaké počasí nám přinese zítřek. V okolí pršelo docela vydatně, ale přeháňka přišla poměrně rapidně.

Vím, že v regionu se srážky očekávají i zítra, vlastně by mi vůbec nevadilo, kdyby to soupeření trochu okořenilo.

V přestávce mezi oběma tréninky jsme provedli řadu změn. V poslední době jsme podnikli několik pozitivních kroků a daří se nám v průběhu víkendu auto vylepšovat. Z jezdeckého pohledu je to velmi příjemný pocit. Každopádně dnešek mohu shrnout tak, že v prvním tréninku jsem nebyl vůbec spokojen, ovšem ve druhém jsem byl spokojený velmi,“ přiznal Russell.