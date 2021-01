Russell si nedává cíle a neřeší budoucnost

Budoucnost britského mladíka je nejistá. Zůstává u Williamsu, ale ten nejspíše v nejbližších letech nedokáže bojovat o stupně vítězů, i když rok 2022 nabízí šanci na změnu v rozložení sil.

Russell by mohl v budoucnu nahradit Bottase, ale pokud by ho chtěl mít Mercedes vedle Hamiltona, nejspíše by k této výměně už přistoupil. Ani odchod z Williamsu do jiného týmu, než je Mercedes, nevypadá moc reálně. A náhrada za Hamiltona? Zřejmě nejreálnější scénář, ale spekuluje se o tom, že Hamilton chce až čtyřletou smlouvu.

„Ne, neřekli, co musím udělat,“ uvedl Russell pro Autosport o letošních cílech a požadavcích Mercedesu. „Ke všem ve Williamsu chovám úctu a dávám tomuto týmu absolutně vše, jak to pro mě udělali oni za poslední dva roky.“

„Nerad přemýšlím o budoucnosti. Tento sport se mění neuvěřitelně rychle, vnímání jezdců lidmi – vaše reputace se může rychle změnit. Do hry mohou také vstoupit vnější faktory, jak jsme viděli.“

Russell v Sachíru nahradil Hamiltona a byl blízko vítězství. Po nepovedené zastávce a defektu ale dojel mimo stupně vítězů. Na druhou stranu zanechal dobrý dojem, i když někteří jeho vystoupení bagetelizují.

Russell řekl, že jeho přístup k budoucnosti se mu vloni s trochou nadsázky vrátil. Najednou se ocitl ve voze Mercedesu, což bylo něco, s čím vůbec nepočítal. Nečekal, že by mohl nahradit Hamiltona či Bottase, pokud by to bylo potřeba. Williams býval dříve proti podobnému přesunu.

„V minulosti jsme o tom mluvili (s Williamsem, pozn. redakce) a dostal jsem červenou. Noví majitelé však byli naštěstí velmi otevření a chtěli mi dát tuto příležitost.“

„Nemyslel jsem si, že by tato možnost byla realistická, kdyby Lewis nebo Valtteri vynechali závod.“

Závod v Sachíru sice dobře nedopadl, ale Russell se to snaží brát s odstupem času s nadhledem. Vítězstvím podle něj byla už samotná účast v závodě.

„Říkám si to, abych překonal zklamání ze ztráty! Myslím, že fiasko při zastávce v boxech mi dalo příležitost ukázat, co dokážu za velmi obtížných okolností, když jsem pod velkým tlakem. Závod probíhal dobře a měli jsme ho skutečně pod kontrolou, a pak jsem byl najednou zpátky na pátém místě a měl před sebou svého týmového kolegu ve stejném autě, o kterém jsem věděl, že bude neuvěřitelně složité předjet."