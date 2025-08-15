Russell si myslel, že u Mercedesu bude každý rok bojovat o titul

George Russell podává zejména letos u Mercedesu stabilní výkony. Ve hře o titul ale zatím nebyl a počet vítězství také není oslnivý.
Když odmyslíme záskok v roce 2020, tak George Russell závodí za Mercedes od roku 2022. Zatím odjel 83 závodů, ve kterých získal 20 pódií a 4 vítězství. To není zrovna mnoho. Více grand prix vyhráli jezdci McLarenu jen v letošní sezóně.
Na otázku Autosportu, zda ho dlouhé čekání na špičkový vůz ještě více motivovalo, odpověděl: „Ano, jistě. Jsem rozhodně hladovější než kdy jindy,“ řekl Russell.
„Doufal jsem, že po sedmi sezónách budu mít za sebou alespoň jeden rok boje o mistrovský titul. Když jsem nastoupil do Mercedesu, mysleli jsme si, že každý rok budeme bojovat o mistrovský titul. Bohužel to tak nedopadlo.“
„Stejné to bylo i pro Charlese. Nikdo by asi před dvěma lety nečekal, že McLaren udělá takový krok. Lando s nimi strávil pět let a také se o titul neucházel. Musíte prostě přijmout fakt, že taková je povaha F1. Vždy to tak bylo.“
„Podívejte se na Michaela Schumachera, který byl ve svém pátém roce u Ferrari, ve svých 30 letech, než s nimi vyhrál šampionát. Je mi 27, takže mám ještě trochu času.“
Aktuálně je Russell v šampionátu na čtvrtém místě. V Kanadě se mu podařilo vyhrát.
„V prvních šesti závodech jsem měl čtyři pódiová umístění, ale řekl bych, že jen dvě z nich byla opravdu zasloužená. V Melbourne samozřejmě vyletěl Piastri. V Miami nám nahrál do karet VSC. Pak bylo třetí místo v Číně spravedlivým výsledkem a Bahrajn byl skvělým výsledkem. To byl pravděpodobně nejlepší závod roku, kromě Kanady.“