Russell si je jistý, že Williams nový vůz připraví včas. Vsadil bych i dům rodičů, říká

Williams měl v zimních měsících velké zpoždění s přípravami aktuálního monopostu FW42, George Russell si je ale jistý, že se podobná situace na prahu příští sezóny opakovat nebude.

„Jsem si na sto procent jistý tím, že nebudeme příští rok znovu opakovat stejné chyby. Vsadil bych i dům na to, že náš nový vůz bude připraven již na první den předsezónních testů,“ řekl Russell pro web racefans.net.

„Já sice vlastní dům nemám, ale postačil by mi na to dům mých rodičů,“ dodal s úsměvem mladý Brit, který letos u Williamsu tvoří jezdeckou dvojici spolu s Robertem Kubicou.

Russell věří, že Williams bude po bídném startu do sezóny 2019 směrem k roku 2020 pokračovat ve vývoji nastoleným správným směrem.

„Jsem si jistý, že příští rok budeme mnohem více konkurenceschopní. V tuto chvíli jsme na velmi dobré trajektorii. Je pochopitelně vždy snazší zlepšovat se, když se odlepujete ode dna. Různé znaky nám ale indikují, že jsme se vydali po správné cestě.“

Vozy Williamsu patřily k nejpomalejším téměř v každém z letos doposud odjetých závodů, podle Russella to však alespoň dalo týmu možnost zvolit více agresivní přístup při hledání správného nastavení.

„V tomto roce jsme dostali velmi dobrou příležitost objevovat různé možnosti nastavení, vyzkoušeli jsme i nějaké více extrémní.“

„Když bojujete ve středu startovního pole, tak se pravděpodobně obáváte vyzkoušet něco radikálního, protože ne každý víkend dostanete příležitost. My ale vždy víme, kde se budeme pohybovat, což nám dává šanci udělat z našeho auta po mechanické stránce to nejlepší, co můžeme.“

