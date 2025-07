Russell šestý, Antonelli ani dnes nepostoupil z Q1

Mercedes prožívá v Belgii náročný víkend. Do sprintu startoval Russell z 13. místa a kromě Pierra Gaslyho, který kvůli technickým problémům skončil ještě před startem, nikoho nepředjel a dojel dvanáctý.

V kvalifikaci se sice dostal do Q3, v ní ale na Landa Norrise ztratil 639 tisícin sekundy a skončil šestý, což je jeho nejhorší letošní kvalifikační výsledek, když se dostal do Q3. To se letos nepovedlo jen v Monaku, kde kvůli technickému problému Russell zůstal v Q2 stát v tunelu.

„Moje kola byla opravdu dobrá. Jako tým ale tento víkend jasně ztrácíme po rychlostní stránce. A kromě včerejšku je tohle moje nejhorší kvalifikace roku, stejně jako pro Kimiho, takže musíme přijít na to, co se děje,“ cituje Russella Motorsport.com.

„Když máte o sprintovém závodním víkendu špatný sprint a pro další den totálně překopete auto, málokdy to funguje. Udělali jsme tedy pár citlivých změn, ale musíme to pochopit. V prvních šesti závodech roku jsme získali čtyři pódia, teď jsme získali jedno v šesti závodech a evidentně jsme udělali velký krok zpět směrem ke středu pole,“ pokračuje Russell.

„V prvním stintu (v závodě) nebude o nic víc předjíždění (než ve sprintu). Ale když zajedete do boxů a bude sucho, nikdo neví, jestli tato tvrdá pneumatika bude dobrá nebo ne. To může lidi donutit k dvěma zastávkám, jiní by mohli zkusit jednu, takže když jsou rozdílné strategie, objevují se různé možnosti. Ale vypadá to na mokro. Mokré závody vždy vytvářejí chaos.“

Antonelli tento víkend dvakrát nepostoupil z Q1

Ještě o poznání horší víkend prožívá druhý pilot Mercedesu Andrea Kimi Antonelli. Ten po 19. místě ve sprintové kvalifikaci a 17. místě v samotném sprintu nepostoupil z Q1 ani v sobotní kvalifikaci a obsadil až 18. příčku.

„Od začátku evropské části sezóny marně hledám důvěru v autě a cítím, že jsem udělal krok dozadu,“ cituje Antonelliho Motorsport.com.

„Je to pro mě těžké, protože nemám sebedůvěru, abych do toho tlačil. Včera jsem zatlačil trochu víc a roztočil jsem se, což mi na sebedůvěře nepřidalo. Způsob, jakým řídím, problémy jen zhoršuji. A tím je moje sebevědomí ohledně auta ještě menší.

„Můj přístup je ve srovnání s Georgem agresivnější. Snažím se do zatáček vjíždět vysokou rychlostí. A s omezeními, které mám, tím ten problém jen zhoršuji. Takže se z mé strany snažím trochu změnit způsob svého řízení, abych byl vyrovnanější. Není možné dosáhnout dokonalé rovnováhy, snažím se na tom pracovat, ale není to snadné.“